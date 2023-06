Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis

Das Relegations-Rückspiel in der 2. Bundesliga steht an. Bielefeld empfängt Wiesbaden. Alle Infos zu Aufstellung, Spielstand und Ergebnis gibt es hier.

Wie zu jedem Ende einer Bundesliga-Saison geht es nun um die in 2008 wieder eingeführten Relegationsspiele. Arminia Bielefeld spielt um den Klassenerhalt der zweiten Liga, die gegnerische Mannschaft, der SV Wehen Wiesbaden, will dagegen in die zweite Liga aufsteigen. Nach der 4:0 Packung für Arminia Bielefeld im Hinspiel stehen jedoch alle Zeichen auf Abstieg. Beim Spiel Hamburger SV gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga-Relegation 2023 entscheidet sich, wer als 18. Mannschaft die Bundesliga-Konstellation für die Saison 2023/24 vervollständigt.

Sie wollen alles über Aufstellung, Spielstand und Ergebnis zum Relegations-Rückspiel Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden erfahren? Alle Infos finden Sie hier.

Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Highlights

Da die Übertragung der 2. Fußball-Bundesliga 2022/23 häufig mit gleich mehreren kostenpflichtigen Abos bei verschiedenen Streaming-Diensten verbunden ist, bieten wir Ihnen unseren kostenfreien Live-Ticker an. Durch das Datencenter sind Sie stets mit den neusten Informationen rund um Aufstellung der Mannschaften, Spielverlauf und Spielstand versorgt. Sie erfahren also in Echtzeit, ob Arminia Bielefeld der Klassenerhalt gelingt oder ob der SV Wehen Wiesbaden von der dritten in die zweite Liga aufsteigt – und zwar ohne jegliche Kosten. Alles zu den Aufstellungen erfahren Sie kurz vor Anpfiff, alle weiteren Highlights und Tore folgen. Hier finden Sie den Live-Ticker:

Hier alle Infos zum anstehenden Relegations-Rückspiel im Überblick:

Spiel: Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden , Relegation, 2. Bundesliga

- , Relegation, 2. Bundesliga Stadion: SchücoArena in Bielefeld

in Datum: Dienstag, 6. Juni 2023

Dienstag, 6. Juni 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ergebnis SV Wehen Wiesbaden - Arminia Bielefeld: Wer hat das Hinspiel gewonnen?

Im Hinspiel der Partie SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld öffneten die Hessen mit einem klaren 4:0 Sieg die Tür zur 2. Bundesliga sehr weit. Unter gewöhnlichen Umständen sollte der Aufstieg für Wiesbaden und damit verbunden der Abstieg der Arminia kaum noch zu verhindern sein. Auch das Rückspiel konnte daran nicht mehr rütteln. Mit einem erneuten 1:2 Sieg für Wehen besiegelte die Mannschaft den Abstieg von Arminia Bielefeld.

Ausgangslage von Arminia Bielefeld und SV Wehen Wiesbaden: Wie kommt es zu diesem Spiel?

Der Drittligist SV Wehen Wiesbaden spielte in der Saison 2022/23 so gut, dass er nun eine echte Chance auf den Aufstieg in die zweite Liga hat. Mit 70 Punkten belegt das Team in der Tabelle der dritten Liga den vierten Platz. Was die Punktzahl angeht, hat die Mannschaft sogar Gleichstand mit dem VfL Osnabrück, doch mit einem Punkt mehr in der Tordifferenz liegt der VfL am Ende vorne.

Tatsächlich war Wiesbaden der Aufstieg beinahe sicher, doch Osnabrück konnte sich mit gleich zwei Treffern in der Nachspielzeit gegen Borussia Dortmund II durchsetzen. Deshalb spielt SV Wehen Wiesbaden gegen Bielefeld um den Aufstieg.

Arminia Bielefeld ist drittletzter auf der Tabelle der zweiten Liga. Mit nur 34 Punkten und insgesamt 18 Niederlagen in der Saison muss Bielefeld in die Relegation. Somit liegt die Mannschaft noch vor dem SSV Jahn Regensburg und dem SV Sandhausen, die in die dritte Liga absteigen.

Trotz des drohenden Abstiegs hat Bielefeld ein Ass im Ärmel: Seine Treffsicherheit. In der Saison 2022/23 konnte die Mannschaft ganze 50 Treffer erzielen und ist somit sehr torgefährlich. Im Hinspiel war davon jedoch nicht allzu viel zu sehen.