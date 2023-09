SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig live im Free-TV und Stream: DFB-Pokal 2023/24

Im DFB-Pokal 23/24 läuft das Spiel SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig live im Free-TV und Stream. Infos zur Übertragung, den Termin und einen Live-Ticker gibt es hier.

Die erste Runde des DFB-Pokals wird im August ausgespielt. Die meisten Partien laufen zwischen dem 11. August 2023 und dem 14. August 2023. Zwei Ausnahmen gibt es jedoch. Am 12. August 2023 haben Bayern München und RB Leipzig den Supercup ausgespielt und konnten deswegen nicht zum DFB-Pokal antreten. Die beiden Mitfavoriten tragen ihre Pokalspiele also im September aus. Für Supercup-Gewinner RB Leipzig geht es nach Wiesbaden. Wann findet das Spiel statt und wo wird es im TV und Stream übertragen? Alle wichtigen Infos zur Partie finden sie hier.

SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig im DFB-Pokal: Termin und Uhrzeit

Wie bereits erwähnt, bildet das Spiel zwischen SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig eine Ausnahme. Im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen der ersten Runde findet das Match am 27. September 2023 statt. Ursprünglich war die Partie laut Spielplan des DFB-Pokal 23/24 für den 12. August 2023 angesetzt.

Anpfiff ist also am Mittwoch, dem 27. September 2023 um um 20.45 Uhr in Wiesbaden. Wie immer im DFB-Pokal hat die Mannschaft aus der niedrigeren Liga das Heimrecht. Dementsprechend treffen sich die beiden Mannschaften in der Brita-Arena in Wiesbaden.

DFB-Pokal Übertragung: SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig live im TV und Stream

Das Pokalspiel zwischen SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig bildet noch eine weitere Ausnahme in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24 übernimmt hauptsächlich Sky - vor allem in den ersten Runden. Um diese Spiele live und in voller Länge sehen zu können, muss man ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Im Free-TV werden nur vereinzelt Partien übertragen. Insgesamt teilen sich ARD und ZDF die Übertragungsrechte für 15 Spiele. Eines davon ist das Match zwischen Wiesbaden und Leipzig am 27. September 2023. Bei der ARD kann man das Match ganz bequem im Free-TV verfolgen.

Spiel: SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Mittwoch, 27. September 2023

Mittwoch, 27. September 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Brita-Arena in Wiesbaden

in Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 23/24: SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig- Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Das Spiel zwischen Wiesbaden und Leipzig bildet eine der wenigen Ausnahmen. Die meisten Spiele des DFB-Pokals werden nicht im Free-TV übertragen. Insgesamt nur 15 von 63 Partien gibt es in der kostenlosen Übertragung. Wer trotzdem alle Spiele live verfolgen möchte und kein kostenpflichtiges Abo abschließen will, kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier finden sie nicht nur alle Tore und Highlights in Echtzeit sondern auch Hintergrundinformationen und die Aufstellung der Teams. Hier finden Sie unser Datencenter:

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Leipzig gegen Wiesbaden: Bilanz der Teams

Meistens gibt es in der ersten Runde des DFB-Pokals einen klaren Favoriten. Bei diesem Spiel ist das aufgrund des Klassenunterschieds auch der Fall. Das letzte Aufeinandertreffen liegt schon eine Weile zurück. Zuletzt spielten die beiden Vereine in der 3. Liga gegeneinander und das in der Saison 2013/14. Inzwischen spielt Leipzig in der Bundesliga und Wiesbaden in der 2. Liga. Das Torverhältnis und die Anzahl der Siege sind ausgeglichen. Welches Team hat sich in den letzten Jahren mehr weiterentwickelt und verbessert? Ob Leipzig tatsächlich den Sieg mit nach Hause nimmt, wird sich zeigen.