Darmstadt 98 gewinnt Test gegen Coventry

Der SV Darmstadt 98 hat sich viel Selbstvertrauen für den Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga geholt. Die Hessen gewannen am Samstag gegen den englischen Zweitligisten Coventry City mit 2:0 (0:0). Aleksandar Vukotic (76. Minute) und Fynn-Luca Lakenmacher (82.) erzielten im Merck-Stadion am Böllenfalltor die Tore.

Defensiv zeigte der Bundesliga-Absteiger eine ansprechende Leistung, allerdings fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft. Ein Wermutstropfen ist die Verletzung von Fraser Hornby. Der schottische Angreifer musste nach einem Zweikampf bereits früh in der ersten Hälfte verletzt vom Feld. Eine Diagnose steht noch aus.

Die Lilien starten am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf in die Saison.