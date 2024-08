Havertz-Gala bei Bayer-Schlappe in London

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz verdirbt seinem ehemaligen Club Bayer Leverkusen die Saisonvorbereitung mit einer empfindlichen Schlappe. Der deutsche Meister unterlag im Testspiel dem englischen Premier-League-Zweiten FC Arsenal mit 1:4 (0:3). Dabei gelangen Havertz vor 60 000 Zuschauern im Emirates Stadium in London ein Treffer (65. Minute) und zwei Torvorlagen beim Doppelschlag von Olexander Sintschenko (8.) und Leandro Trossard (9.).

Bayer mit Kapitän Tah

Zudem traf Gabriel Jesus (30.) für den Club aus London, bei dem der heutige Leverkusener Granit Xhaka anerkennend empfangen und verabschiedet wurde. Angeführt wurde die Bayer-Elf von Kapitän Jonathan Tah, der vom FC Bayern München umworben wird. Zehn Tage vor dem Supercup-Finale gegen den VfB Stuttgart standen in Martin Terrier und Aleix Garcia zwei Neuzugänge in der Bayer-Startelf. Den einzigen Treffer der Leverkusener erzielte Adam Hlozek (76.)

Für die Rheinländer war es die erste Niederlage in der Vorbereitung. Am Samstag trifft die Mannschaft im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart im Rahmen der Saisoneröffnung in der BayArena auf den spanischen Erstligisten Real Betis Sevilla (15.30 Uhr).