FC Augsburg gewinnt Duell mit Tansanias Rekordmeister

In seinem Trainingslager in Südafrika hat der FC Augsburg sein erstes Testspiel gewonnen. Gegen Tansanias Rekordmeister Young Africans SC setzte sich die Mannschaft von Trainer Jess Thorup im Stadion Mbombela, früher Nelspruit, mit 2:1 (1:0) durch. Die Tore für den Fußball-Bundesligisten erzielten Mads Pedersen (37.) und Phillip Tietz (81.). Für den Gegner traf Jean Baleke kurz vor dem Ablauf der regulären Spielzeit (87.).

Die Augsburger bestreiten ihren zweiten Test im Rahmen des «Mpumalanga Premier’s International Cup» am Samstag in einer Woche gegen den südafrikanischen Erstligisten und Gastgeber TS Galaxy. Der FCA war am Donnerstagabend in Südafrika angekommen und bereitet sich in White River in der Provinz Mpumalanga im Nordosten des Landes noch bis Sonntag in einer Woche auf die neue Saison vor.