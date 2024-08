Wanner trifft doppelt: Heidenheim schlägt auch Limassol

Paul Wanner hat den 1. FC Heidenheim zum nächsten Erfolg in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga geschossen. Durch das 2:1 (0:1) gegen Aris Limassol aus Zypern bleibt das Team von Trainer Frank Schmidt weiter ungeschlagen. Wanner, ausgeliehen vom FC Bayern München, traf im Testspiel im Trainingslager in Österreich doppelt (52./84.). Im ersten Durchgang war der FCH nach einem Tor von Jaden Montnor in Rückstand geraten (17.).

Zum Abschluss der Vorbereitung steht noch die offizielle Saisoneröffnung am 10. August auf dem Programm. Gegner in der heimischen Voith-Arena ist Espanyol Barcelona.