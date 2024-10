Wehen Wiesbaden gewinnt Testspiel in Karlsruhe

Der SV Wehen Wiesbaden hat mit einem Testspielsieg beim Karlsruher SC viel Schwung für den Aufstiegskampf in der 3. Fußball-Liga geholt. Die Hessen setzten sich beim Zweitliga-Tabellenvierten mit 3:1 (0:1) durch. Nick Bätzner per Handelfmeter (49. Minute) und Justin Janitzek mit einem Doppelpack (61./88.) erzielten die Tore für den SVWW. Marcel Beifus (16.) hatte den KSC in Führung gebracht.

In der Liga geht es für die Wiesbadener, die derzeit mit 17 Punkten den dritten Rang belegen, am 19. Oktober mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 II weiter.