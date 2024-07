Braunschweig gewinnt Test gegen Hansa Rostock

Zwei Neuzugänge sichern Eintracht Braunschweig den Testspielsieg gegen Hansa Rostock. Sanoussy Ba (13.) und Sidney Raebiger (29.) per Foulelfmeter erzielten für den niedersächsischen Fußball-Zweitligisten die beiden Treffer zum 2:1 (2:1) gegen den Drittligisten aus Mecklenburg. Raebiger hatte auch die Führung durch Ba mit einer Flanke vorbereitet.

Der 19-Jährige war von Eintracht Frankfurt gekommen, der ein Jahr ältere Ba spielte in der vergangenen Saison noch beim Linzer ASK. Auch für die Gäste war ein neuer Spieler im Kader von Trainer Bernd Hollerbach erfolgreich. Der Franzose Adrien Lebeau (28.) markierte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Er war von Stade Brest an die Küste gekommen.