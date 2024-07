Wolfsburg verliert trotz Treffers von Zugang Amoura

Der VfL Wolfsburg hat seinen ersten Härtetest in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga verloren. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl unterlag beim belgischen Erstligisten RSC Anderlecht mit 1:2 (1:0). Lichtblick bei den Niedersachsen war Mohamed Amoura. Der Neuzugang vom belgischen Pokalsieger Royale Union Saint-Gilloise erzielte in der 14. Minute den Führungstreffer für den VfL. In der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber durch die Treffer von Kasper Dolberg (67.) und Nilson Angulo (69.) noch die Partie.

