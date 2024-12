Kahn über Bayer-Star Wirtz: «Ihm steht die ganze Welt offen»

Der frühere Weltklasse-Torwart Oliver Kahn würde eine Vertragsverlängerung von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen nicht überraschend finden. «Im Moment steht ihm ja die ganze Welt offen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn er seinen Vertrag trotzdem bei Bayer Leverkusen verlängert, weil so tickt er ein wenig», sagte der 55-Jährige bei Sport1.

«Er baut das alles Stück für Stück auf und er ist sehr, sehr jung», sagte Kahn in der Sendung «Doppelpass». «Wir alle wissen, wenn du als junger Spieler mal eine falsche Entscheidung triffst, zu einem Verein gehst, der vielleicht noch nicht so hundertprozentig passt, dann kann das Ganze auch schnell in die andere Richtung gehen.»

Kahn lobt mentale Stärke von Wirtz

Zuletzt hatte der «Kicker» berichtet, dass der am Wochenende beim 5:1 gegen den SC Freiburg einmal mehr herausragende Fußball-Nationalspieler Wirtz seinen bis 2027 laufenden Vertrag um mindestens ein Jahr verlängert hat. Dies war von Bayer aber dementiert worden.

Wirtz habe herausragende Qualitäten, sagte Kahn. «Aber eine seiner Qualitäten - und das macht eben auch den Unterschied aus - ist sein Kopf. Und er hat einen enorm starken Kopf zu all den Qualitäten.» Der 21-Jährige habe eine große mentale Stärke.

Rat von Effenberg

Wirtz sei einfach herausragend, auch von Art und Auftreten, sagte der frühere Bayern-Vorstandschef Kahn. «Und ja klar, wir haben viel Kontakt auch zu ihm gehabt», sagte Kahn. Wirtz gilt auch als Kandidat für einen Wechsel zum FC Bayern.

Natürlich spiele der finanzielle Aspekt «eine ganz entscheidende Rolle», sagte Kahn. Aber eben auch Fragen wie der nach dem Trainer in der neuen Saison, seien zu klären. Auch Wirtz-Trainer Xabi Alonso ist international heiß begehrt. Leverkusen sei zudem etwas anderes, als wenn man «in die große weite Welt» gehe, sagte Kahn.

Kahns früherer Mitspieler Stefan Effenberg sähe einen Verbleib von Wirtz in Leverkusen als sinnvoll an. Dort habe er «das perfekte Umfeld», sagte Effenberg. «Ich würde ihm dazu raten, für seine Entwicklung noch in Leverkusen zu bleiben.»

Oliver Kahn ist gespannt auf die Entscheidung von Bayer-Star Florian Wirtz. Foto: Sven Hoppe/dpa