TSG 1899 Hoffenheim holt vereinslosen Lenz

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den zuletzt vereinslosen Christopher Lenz verpflichtet. «Christopher ist ein erfahrener Bundesliga-Spieler, der sowohl auf der linken Innenverteidigerposition als auch auf der linken Außenbahn spielen kann», sagte Frank Kramer, der momentan interimsmäßig als Sportlicher Leiter fungiert. Über die Vertragsdauer machte die TSG keine Angaben.

Der 29 Jahre alte Lenz spielte bis zum Juni bei RB Leipzig, wo sein Vertrag nicht verlängert wurde. Zuvor war er unter anderem für Eintracht Frankfurt aktiv. Mit den Hessen gewann er 2022 die Europa League. Insgesamt absolvierte Lenz 98 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse sowie sieben Spiele in der Champions League und zwei Partien in der Europa League. «Er wird unseren Kader ergänzen und bei der hohen Anzahl an Spielen in dieser Saison sowie möglichen, verletzungsbedingten Ausfällen eine Alternative sein», sagte Kramer.