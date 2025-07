Havertz-Club Arsenal holt Schweden-Star Viktor Gyökeres

Der FC Arsenal hat seinen Wunschspieler Viktor Gyökeres verpflichtet. Der 27 Jahre alte schwedische Fußball-Nationalspieler wechselt von Sporting Lissabon zu den Gunners. Angaben des portugiesischen Clubs zufolge, aus denen unter anderem die Zeitung «Record» zitierte, soll er rund 76 Millionen Euro Ablösesumme kosten, wovon rund 10 Millionen Euro Bonuszahlungen sind. Er soll laut Medienberichten einen Vertrag bis Mitte 2030 bekommen. Der FC Arsenal machte dazu in seiner Mitteilung keine Angaben.

Trainer schwärmt: «Klinische Präzision mit einer hohen Torquote»

Gyökeres hatte vom Sommer 2019 an eine Saison auf Leihbasis von seinem damaligen Club Brighton & Hove Albion für den FC St. Pauli gespielt. In seinen zwei Jahren für Sporting erzielte der Mittelstürmer 97 Tore - in 102 Einsätzen. «Viktor hat so viele Qualitäten», sagte Arsenals Coach Mikel Arteta. «Er bringt eine klinische Präzision mit einer hohen Torquote mit, und seine intelligenten Bewegungen im Strafraum machen ihn zu einer ständigen Gefahr.»

Wie der FC Arsenal auch noch mitteilte, unterliegt der Transfer noch dem Abschluss des behördlichen Verfahrens rund um eine Arbeitserlaubnis. Bei den Londonern wird Gyökeres Teamkollege und Angriffspartner des deutschen Nationalspielers Kai Havertz.