Bremen nimmt Abschied von «Menschenfänger» Burdenski

Familie, Freunde und Weggefährten haben Abschied von Dieter Burdenski genommen. Der Rekordspieler und Ehrenspielführer des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen war am 9. Oktober im Alter von 73 Jahren in seiner Heimatstadt gestorben. Im Konzerthaus «Die Glocke» fand die Trauerfeier für den früheren Torwart statt.

«Es ist völlig unwirklich. Wenige Tage zuvor haben wir noch gemeinsam das Jubiläum der Pokalsieger begangen», sagte Werders Aufsichtsratschef Hubertus Hess-Grunewald: «"Budde" war im positiven Sinne ein Menschenfänger. Ein großartiger Mensch, von denen wir nun einen weniger haben.»

Insgesamt 582 Spiele für Werder Bremen

Auch Bremens Meister-Trainer Thomas Schaaf zeigte sich betroffen: «Die Nachricht hat mich total erschrocken und ist auch heute noch nicht zu greifen. Drei Tage vorher haben wir noch zusammen ein Jubiläum gefeiert. "Budde" ist immer für Werder eingestanden und eine absolute Legende.» Werders Ex-Keeper Oliver Reck sagte: «Es war eine Ehre für mich, als sein Nachfolger einzuspringen. Aus seiner Unterstützung für mich wurde Freundschaft.»

Mit 444 Bundesliga-Spielen und insgesamt 582 Einsätzen ist «Budde» der Rekordspieler der Grün-Weißen. 1978 nahm Burdenski mit dem DFB-Team an der WM in Argentinien teil. Insgesamt kam der Werder-Keeper auf zwölf Einsätze in der Nationalmannschaft.

Die Trauerfeier fand im Bremer Konzerthaus «Die Glocke Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Auch Rudi Völler nahm an der Trauerfeier für den Rekordspieler von Werder Bremen teil. Foto: Carmen Jaspersen/dpa