Gündogan trifft doppelt: City kommt bei Club-WM weiter

Mit einem sehenswerten Doppelpack von Ilkay Gündogan hat Manchester City auch sein zweites Spiel bei der Club-WM gewonnen und vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Das Starensemble von Trainer Pep Guardiola besiegte den Al-Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten klar mit 6:0 (3:0).

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Gündogan eröffnete das Tor-Festival mit einem feinen Heber in der 8. Minute und traf später erneut technisch anspruchsvoll (73.). Die weiteren Tore erzielten Claudio Echeverri (27.), der ehemalige Dortmunder Erling Haaland (45.+5/Foulelfmeter), Oscar Bobb (84.) und Neuzugang Rayan Cherki (89.).

Real und Salzburg noch nicht durch

In Gruppe G liegt Manchester nun mit sechs Punkten hinter Juventus Turin (ebenfalls sechs Punkte) auf Rang zwei. Die beiden europäischen Topclubs können von Al-Ain und Wydad AC aus Marokko nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden.

In Gruppe H ist die Lage nicht so klar. RB Salzburg kam gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien nicht über ein 0:0 hinaus. Vor dem letzten Gruppenspieltag führt Real Madrid von Trainer Xabi Alonso mit vier Zählern vor den punktgleichen Österreichern die Tabelle an. Al-Hilal hat zwei, CF Pachuca aus Mexiko null Punkte. Real und Salzburg treffen am Freitag direkt aufeinander.

Ilkay Gündogan trifft zum 4:0 für Manchester City.

Der Moment, als Ilkay Gündogan zum 1:0 trifft.