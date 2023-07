DFB-Pokal 23/24: TSG Balingen - VfB Stuttgart live im TV und Stream - Übertragung der 1. Runde

Im DFB-Pokal 2023/24 treffen in der 1. Runde die TSG Balingen und der VfB Stuttgart aufeinander. Infos zur Übertragung im TV und Stream und den Termin finden Sie hier.

In der ersten Runde des DFB-Pokals 2023/24 trifft die TSG Balingen auf den VfB Stuttgart. Somit muss in dem württembergischen Duell mit Balingen ein Regionalligist gegen eine Mannschaft aus der Bundesliga antreten.

Wann findet das Pokalspiel der ersten Runde statt? Wo treffen die Mannschaften aufeinander, wo wird das Spiel übertragen und wie sieht die Bilanz der beiden Teams aus? Alle wichtigen Informationen zum Spiel zwischen der TSG Balingen und dem VfB Stuttgart finden sie hier.

TSG Balingen - VfB Stuttgart im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Im August 2023 treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals 23/24 die TSG Balingen und der VfB Stuttgart in Reutlingen aufeinander. Der Anpfiff fällt, laut Spielplan des DFB-Pokal 23/24, am Samstag, dem 12. August um 13 Uhr. Eigentlich sollte das Spiel in der Bizerba-Arena der TSG stattfinden, diese erfüllt allerdings nicht die Auflagen des DFB. Also musste schnellstmöglich ein Ersatz gefunden werden. Die Partie wird jetzt also im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen stattfinden, rund 13 400 Plätze stehen hier für die Fans zur Verfügung.

TSG Balingen - VfB Stuttgart live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 23/24

ARD und ZDF übetragen insgesamt 15 Spiele des DFB-Pokals im Live-TV. Dazu gehören auch das Halbfinale und das Finale. Das Spiel der TSG Balingen gegen den VfB Stuttgart gehört allerdings nicht dazu. Die komplette Übertragung der DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24 übernimmt in diesem Jahr Sky. Den Pay-TV Sender bekommt man für ein Jahresabo von 20 Euro monatlich, danach kostete das Abo 28 Euro im Monat. Wer ein Abo hat, kann jedes der 63 Spiele auch im Stream verfolgen. Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Informationen zur Partie auf einen Blick.

Spiel: TSG Balingen - VfB Stuttgart , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Samstag, 12. August 2023

Samstag, 12. August 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Stadion an der Kreuzeiche , Reutlingen

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 23/24: Balingen gegen Stuttgart - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Um alle DFB-Pokal Spiele live verfolgen zu können, braucht man ein Sky Abo. Das kostet im ersten Jahr 20 Euro pro Monat. Wer nicht extra Geld dafür ausgeben möchte, kann auf unseren Live-Ticker ausweichen. Sowohl das Spiel von der TSG Balingen gegen den VfB Stuttgart als auch alle weiteren 62 Spiele können Sie in Echtzeit verfolgen. Alle Highlights der Partien sowie die Aufstellung der Teams und alle Ergebnisse finden Sie hier übersichtlich aufbereitet.

Bilanz und Infos: TSG Balingen gegen VfB Stuttgart im DFB-Pokal

Der TSG Balingen spielt in der Regionalliga Südwest, der VfB Stuttgart spielt in der ersten Bundeliga. Auch wenn Stuttgart in den letzten Jahren hart um den Klassenerhalt kämpfen musste, dürfte der Favorit eindeutig sein. Das Balinger Team freut sich allerdings gegen den Erstklasse Verein Stuttgart spielen zu dürfen, diese Spielpaarung gab es bisher nämlich noch nie.