Club-WM: Chelseas Auftaktgegner ausgeschlossen

Der Fußball-Weltverband FIFA hat knapp drei Monate vor Beginn der Club-WM einen Teilnehmer ausgeschlossen und muss sich nun auf die Suche nach einem neuen 32. Starter machen. Der mexikanische Vertreter Club León darf an dem Turnier in diesem Sommer (14. Juni bis 13. Juli) nicht teilnehmen, wie die FIFA mitteilte.

Grund für den Ausschluss ist, dass Club León sowie CF Pachuca (ebenfalls Mexiko) gegen Wettbewerbsbestimmungen verstoßen, weil beide Teams unter derselben Eigentümerschaft stehen.

Nachrücker wird erst später verkündet

«Nach Bewertung aller vorliegenden Beweise ist der Vorsitzende der FIFA-Berufungskommission zum Schluss gekommen, dass CF Pachuca und Club León die (...) genannten Kriterien zum Besitz mehrerer Fußballclubs nicht erfüllen», hieß es von der FIFA.

Der Verein aus der Stadt León war für das Turnier bereits der Gruppe D zugelost worden und sollte am 16. Juni in Atlanta sein Auftaktspiel gegen den FC Chelsea bestreiten. Die FIFA schrieb, ein Ersatzteilnehmer werde zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

Club will Einspruch einlegen

Club León reagierte in einer Stellungnahme mit Unverständnis auf die Entscheidung. Man habe in den vergangenen Monaten Dokumente vorgelegt, die die Unabhängigkeit in allen finanziellen, administrativen und sportlichen Aspekten beweisen würden. Sollte der Ausschluss umgesetzt werden, werde der Verein vor dem höchsten Sportgericht Einspruch einlegen, teilte Club León mit.