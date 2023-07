Bersenbrück - Mönchengladbach live im TV und Stream: DFB-Pokal-Übertragung

Die Saison des DFB-Pokals 23/24 startet. In der 1. Runde treffen der TuS Bersenbrück und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Hier gibt es alles zur Übertragung im Free-TV oder Stream, Termin, Uhrzeit und unseren Live-Ticker.

Es geht wieder los: Im August stehen die DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24 an. Direkt in der 1. Hauptrunde spielen der der TuS Bersenbrück und Borussia Mönchengladbach gegeneinander. Als Amateur-Verein ist diese Partie besonders für den TuS Bersenbrück spannend – zumal Mönchengladbach aus der 1. Bundesliga kein einfacher Gegner werden dürfte.

Wann findet das Spiel statt und wie läuft die Übertragung ab? Gibt es die Partie im Free-TV zu sehen? Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, den Termin und die Uhrzeit haben wir hier für Sie. Als Extra gibt es hier außerdem unseren Live-Ticker zum DFB-Pokal, der Ihnen in Echtzeit alle wichtigen Spiel-Highlights anzeigt.

TuS Bersenbrück vs. Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan des DFB-Pokal 23/24 geht die 1. Runde der neuen Saison am 11. August 2023 an den Start - am selben Tag ist auch das Match zwischen dem TuS Bersenbrück und dem Borussia Mönchengladbach. Um 18 Uhr geht das Spiel los, das im Stadion Bremer Brücke in Osnabrück ausgetragen wird.

Am ersten Spieltag der 1. Hauptrunde finden zeitgleich drei Spiele statt: Neben dieser Partie spielen außerdem der 1. FC Saarbrücken gegen den Karlsruher SC und der SV Sandhausen gegen Hannover 96.

Übertragung im TV und Stream: TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal

Die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24 werden nur zum Teil von ARD und ZDF übernommen. Insgesamt 15 Spiele gibt es im Free-TV zu sehen, das Duell zwischen dem TuS Bersenbrück und Borussia Mönchengladbach gehört nicht dazu.

Alle 63 Spiele von der 1. Hauptrunde bis zum Finale gibt es dafür auch in dieser Saison bei Sky zu sehen. Der Sender übertrug den DFB-Pokal auch in den vergangenen Jahren. Den Pay-TV Sender bekommt man für ein Jahresabo von 20 Euro monatlich, danach sind es 28 Euro im Monat. Auch im Stream kann man alle Spiele bei Sky sehen - vorausgesetzt man hat ein Abo. Hier finden Sie alle Infos zum Spiel noch einmal auf einen Blick:

Spiel: TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Freitag, 11. August 2023

Freitag, 11. August 2023 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Ort: Stadion Bremer Brücke in Osnabrück

Stadion in Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 23/24: TuS Bersenbrück gegen Borussia Mönchengladbach live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Da nicht alle Spiele im Free-TV verfügbar sind, muss man ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um beim DFB-Pokal 23/24 stets auf dem neusten Stand zu sein. Wer nichts verpassen möchte, aber kein Sky-Abo hat, der kann sowohl die Partie TuS Bersenbrück gegen Borussia Mönchengladbach als auch alle andere DFB-Pokal-Spiele in Echtzeit über unseren kostenlosen Live-Ticker verfolgen. Dort gibt es nicht nur jedes Tor und alle weiteren Highlights auf dem Rasen, sondern auch Infos zur Aufstellung der Teams und alle Ergebnisse im Überblick. Hier finden Sie unser Datencenter:

TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Borussia Mönchengladbach hatte zwar in den DFB-Pokal-Spielen der letzten Jahre mit einem 1:2 gegen Darmstadt 98, einem 0:3 gegen Hannover 96 und einem 0:1 gegen Borussia Dortmund nur Niederlagen zu verzeichnen, trotzdem ist die Mannschaft aus der 1. Bundesliga ein harter Gegner für das Amateur-Team aus Niedersachsen.

Der TuS Bersenbrück gehört als Amateur-Verein zur Oberliga Niedersachsen und hat dort zuletzt den vierten Tabellenplatz belegt. Das Team ist erst zum zweiten Mal beim DFB-Pokal dabei: Das erste Mal spielte der TuS Bersenbrück in der Saison 1990/91 in der 1. Runde gegen den Hannover 96 und verlor mit 0:4. In der Saison 2022/23 wurde das Team zum Landespokalsieger Niedersachsens (Amateure).