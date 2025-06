Atubolu überholt Neuer - Halbfinal-Duell mit einem Freund

Im EM-Halbfinale zieht Noah Atubolu an Torhüter-Ikone Manuel Neuer vorbei. Der Bundesliga-Keeper des FC Bayern lief bislang 20-mal für eine deutsche U21-Nationalmannschaft auf. Gegen Frankreich steht Atubolu am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1) zum 21. Mal zwischen den Pfosten. Er ist damit der Torhüter mit den meisten Einsätzen für diese Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes.

Atubolu trifft auf einen Freund im Rekordspiel

Das freue ihn sehr, auch wenn er das nicht gewusst habe, sagte der 23-Jährige, als er auf die Bestmarke und einen möglichen Kontakt zum Bayern-Kapitän angesprochen wurde. «Ich habe leider keinen Kontakt, aber danke schön», sagte Atubolu.

Der Freiburger trifft beim Duell in Kosice auf seinen Vereinskollegen Kiliann Sildillia, der auch ein Kandidat für die Startelf ist. «Wir haben Kontakt. Wir sind gute Freunde, sitzen nebeneinander in der Kabine», sagte Atubolu. Man verstehe sich privat sehr gut, aber über Details vor dem Spiel rede man nicht. «Wir freuen uns einfach, dass wir gegeneinander spielen.»

Beim letzten Spiel gegeneinander trennten sich Deutschland und Frankreich im November 2:2. Atubolu wurde da im Tor vom heutigen Bayern-Keeper Jonas Urbig vertreten. Im EM-Duell mit den Franzosen dürfte viel Arbeit auf Atubolu zukommen, denn sie sind das Team mit den meisten Torschützen beim Turnier in der Slowakei.

Hoffen auf weitere Woltemade-Tore

Atubolu will auf dem Weg in das angestrebte Finale am Samstag erneut ein sicherer Rückhalt sein, in der Offensive hofft der DFB auf weitere Tore von Offensivstar Nick Woltemade. Der Stuttgarter erzielte bislang fünf Tore und bereitete drei Treffer vor.

«Es wird viel über Nick gesprochen und auch zu Recht viel über Nick gesprochen, aber wir sind eine Mannschaft. Eine Mannschaft nicht nur mit elf Spielern, sondern mit 23 Spielern und wir haben es alle hervorragend gemacht», sagte Trainer Antonio Di Salvo. «Nick wurde auch super eingesetzt von den Kollegen und deswegen freuen wir uns alle auf das Spiel. Nicht nur Nick, sondern die ganze Mannschaft.»

Rekord-Torwart der deutschen U21: Noah Atubolu. Foto: Christian Kunz/dpa