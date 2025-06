U21-EM 2025: Spielplan und Termine des Turniers

Die U21-Europameisterschaft findet 2025 in der Slowakei statt. Neben den üblichen Verdächtigen wie Deutschland, Italien, Portugal oder Frankreich ist die slowakische Auswahl als gastgebendes Land automatisch für die Runde der letzten 16 Mannschaften qualifiziert. Es ist das dritte Mal, dass das Teilnehmerfeld in der Endrunde aus insgesamt sechzehn Nationen besteht. Teilnehmen dürfen Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 2002 geboren sind. Nach der EM 2000 ist es für die Slowakei die zweite Austragung einer U21-Fußball-Europameisterschaft. Das UEFA-Exekutivkomitee ernannte den Fußballverband Slovenský futbalový zväz bereits am 25. Januar 2023 zum Gastgeber.

Hier finden Sie den Zeitplan mit einer Übersicht über alle Spiele der U21-EM 2025. Darunter sind auch die Partien, in denen die deutsche Mannschaft unter der Leitung von Chefcoach Antonio Di Salvo antritt.

Datum der U21-EM 2025: In diesem Zeitraum findet die EM statt

Die U21-Europameisterschaft findet vom 11. bis 28. Juni 2025 statt. Das Gastgeberland der EM ist in diesem Jahr die Slowakei.

U21-EM 2025: Das sind die Gruppen

Die Auslosung der Gruppen fand am 3. Dezember 2024 in Bratislava statt. Dabei wurden die Mannschaften auf vier Lostöpfe verteilt. Dies sind die Gruppen bei der U21-EM 2025:

Gruppe A

Slowakei

Spanien

Italien

Rumänien

Gruppe B

Tschechien

England

Deutschland

Slowenien

Gruppe C

Portugal

Frankreich

Polen

Georgien

Gruppe D

Finnland

Niederlande

Ukraine

Dänemark

U21-EM 2025: Spielplan der Gruppenphase im Überblick

Die Gruppenphase der U21-EM 2025 wird vom 11. bis zum 18. Juni ausgetragen. Insgesamt gibt es drei Spieltage. Hier einmal alle Begegnungen und Termine der Gruppenphase auf einen Blick:

Spieltag 1

Mittwoch, 11. Juni 2025:

Slowakei – Spanien, 18 Uhr

Italian – Rumänien, 21 Uhr

Portugal – Frankreich, 21 Uhr

Polen – Georgen, 21 Uhr

Donnerstag, 12. Juni 2025:

Ukraine – Dänemark, 18 Uhr

Tschechien – England, 21 Uhr

Deutschland – Slowenien, 21 Uhr

Finnland – Niederlande, 21 Uhr

Spieltag 2

Samstag, 14. Juni 2025:

Spanien – Rumänien, 18 Uhr

Slowakei – Italien, 21 Uhr

Portugal – Polen, 21 Uhr

Frankreich – Georgien, 21 Uhr

Sonntag, 15. Juni 2025:

England – Slowenien, 18 Uhr

Finnland – Ukraine, 18 Uhr

Tschechien – Deutschland, 21 Uhr

Niederlande – Dänemark, 21 Uhr

Spieltag 3

Dienstag, 17. Juni 2025:

Georgien – Portugal, 18 Uhr

Frankreich – Polen, 18 Uhr

Rumänien – Slowakei, 21 Uhr

Spanien – Italien, 21 Uhr

Mittwoch, 18. Juni 2025:

Dänemark – Finnland, 18 Uhr

Niederlande – Ukraine, 18 Uhr

Slowenien – Tschechien, 21 Uhr

England – Deutschland, 21 Uhr

Zeitplan der U21-Fußball-EM 2025: Spielplan in der Finalrunde

Die K.o.-Phase des Turniers beginnt am 21. Juni 2025 mit dem ersten Viertelfinale. Der Spielplan der Finalrunde im Überblick:

Viertelfinale

Samstag, 21. Juni 2025:

Portugal – Niederlande, 18 Uhr

Spanien – England, 21 Uhr

Sonntag, 22. Juni 2025 :

Dänemark – Frankreich, 18 Uhr

Deutschland – Italien, 21 Uhr

Halbfinale

Mittwoch, 25. Juni 2025:

England – Niederlande, 18 Uhr

Deutschland – Frankreich, 21 Uhr

Finale

Samstag, 28 Juni 2025:

Sieger HF 1 – Sieger HF 2, 21 Uhr