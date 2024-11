Einsatz von Shootingstar Wanner gegen Frankreich fraglich

Bei der deutschen U21-Nationalmannschaft ist der Einsatz von Bundesliga-Shootingstar Paul Wanner vor dem Jahresabschluss gegen Frankreich noch offen. Der von Bayern München an den 1. FC Heidenheim ausgeliehene Offensivspieler habe nach dem Dänemark-Spiel immer noch Beschwerden, sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo vor dem Länderspiel am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Valenciennes.

Nach dem 3:0 gegen Dänemark soll nun ein Erfolg gegen Frankreich her. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes ist seit zwölf Spielen ungeschlagen.

«Ich gewinne lieber, als ungeschlagen zu sein», sagte Di Salvo, «aber die Mannschaft ist jetzt in zwölf Spielen ungeschlagen und das ist auf jeden Fall ein Zeichen von Qualität. Deswegen wünsche ich mir auch, dass es nach dem Spiel am Dienstag auch so aussieht, dass wir zumindest ungeschlagen sind.»

Frankreich ohne zwei Bundesliga-Profis

Nicht mehr dabei ist der Torhüter Noah Atubolu, der eigentlich für das Frankreich-Spiel vorgesehen war, aber wegen Rückenbeschwerden zu seinem Club SC Freiburg zurückreiste. Wieder im Tor wird deshalb Jonas Urbig vom 1. FC Köln stehen.

Zurück zum VfL Bochum ging es für Verteidiger Tim Oermann. Dies war im Vorfeld mit dem Club und dem neuen Trainer Dieter Hecking abgesprochen worden. Auch bei den Franzosen fehlen zwei in der Bundesliga bekannte Profis. Enzo Millot vom VfB Stuttgart und Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt mussten wegen Knieblessuren vorzeitig abreisen.

«Sie stellen trotzdem eine Supermannschaft», sagte Di Salvo über den Gegner, gegen den es vor zwei Jahren beim letzten Duell eine 0:1-Niederlage gab. Die deutschen Spieler blicken der schwierigen Aufgabe gegen Bayern-Profi Mathys Tel & Co. mit Vorfreude entgegen. Man wolle sich «mit den Besten zu messen und da ist ein Kaliber wie Frankreich auf jeden Fall mit dabei», sagte Nick Woltemade vom VfB Stuttgart.

Auslosung am 3. Dezember

Nach dem letzten Länderspiel des Jahres geht der Blick auf die EM-Auslosung am 3. Dezember. Danach steht fest, wer die deutschen Gegner bei der EM im kommenden Sommer sein werden. Die Gruppenauslosung kann auch Einfluss auf die letzten Länderspiele auf dem Weg dort hin haben. Im März spielt die U21 noch einmal zu Hause und einmal auswärts.

Trainer Antonio Di Salvo blickt auf ein erfolgreiches Jahr der U21 zurück - und hat zum Jahresabschluss einen Wunsch Foto: Daniel Löb/dpa

Die deutsche U21 will auch im letzten Länderspiel des Jahres jubeln. Foto: Federico Gambarini/dpa