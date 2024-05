NBA-Star Dennis Schröder kickt in der Landesliga

Dennis Schröder verbringt die Zeit zwischen NBA-Saison und Olympia in der Heimat. Und wechselt auch mal die Sportart.

Da staunten die Zuschauer in Salzgitter nicht schlecht. Als die Teams des FC Germania Bleckenstedt und des 1. SC Göttingen 05 zum Nachholspiel der Fußball-Landesliga in Niedersachsen den Rasen betraten, hatte sich unter das Team der Gastgeber ein Weltmeister gemischt. Basketball-Star Dennis Schröder lief für das Team von Bleckenstedt auf, in dem auch sein Schwager Daniel Ziolo aktiv ist.

"Ich wollte immer mal mit meinem Schwager zusammen auflaufen", sagte Schröder der "Braunschweiger Zeitung". Glück brachte der NBA-Profi den Gastgebern aber nicht, das Spiel ging mit 1:5 verloren. Schröder agierte als Linksaußen und wurde nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt.

(dpa)