Übertragung 3. Liga: 1860 München - Waldhof Mannheim live im Free-TV

In der 3. Liga trifft 1860 München zum Saisonstart 23/24 auf Waldhof Mannheim. Wir haben alle Infos rund um die Übertragung im Free-TV und Stream.

Der TSV 1860 München startet gegen den SV Waldhof Mannheim in die neue Saison der 3. Liga. Beide Mannschaften haben bereits die letzte Saison in der 3. Liga bestritten. Eine Zeit lang konnten die Teams um den Aufstieg mitspielen, haben am Ende aber keine Chancen mehr im aktiven Aufstiegsrennen gehabt. Das erste Ligaspiel der Saison 2023/2024 werden beide Mannschaften mit einem guten Auftritt und drei Punkten beenden wollen.

Wann treffen der TSV 1860 München und der SV Waldhof Mannheim aufeinander? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV und Stream zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel finden Sie hier.

1860 München vs. Waldhof Mannheim: Wann ist Anstoß in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit

Laut Spielplan der 3.Liga-Saison 2023/2024 spielt der TSV 1860 direkt am 1. Spieltag gegen Waldhof Mannheim. Die Partie findet am Samstag, dem 5. August 2023, statt. Anpfiff des Spiels ist um 14 Uhr im Grünwalder Stadion, welches in München liegt.

Übertragung von 1860 München - Mannheim live im Free-TV und Stream

Nur die wenigsten Spiele der 3. Liga werden im Free-TV gezeigt - die Partie 1860 München gegen Waldhof Mannheim wird aber frei empfangbar vom Bayerischen Rundfunk und dem Südwestrundfunk übertragen. Die meisten Spiele in der 3. Liga sind jedoch exklusiv auf MagentaTV zu sehen. Um das Programm und Streaming-Angebot der Telekom zu nutzen, fallen monatliche Kosten an.

Hier finden Sie die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie zwischen München und Mannheim im Überblick:

Spiel: 1860 München gegen Waldhof Mannheim , 1. Spieltag der 3. Liga 23/24

gegen , 1. Spieltag der 3. Liga 23/24 Datum: Samstag, 5. August 2023

Samstag, 5. August 2023 Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße , München

Stadion an der , Übertragung im Free-TV: BR & SWR

& Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Live-Stream: kostenlos in der BR- und SWR -Mediathek, kostenpflichtig bei Magenta Sport

MagentaTV hat die Rechte zur Übertragung der 3. Liga-Spiele in der Saison 2023/2024 im TV und als Stream. Zusätzlich zu MagentaTV zeigen auch andere öffentlich-rechtliche Sender einzelne Begegnungen aus der dritthöchsten Spielklasse des deutschen Fußballs. Die Auswahl des Senders hängt dabei von den beteiligten Mannschaften ab. Beispielsweise werden Spiele von Arminia Bielefeld oder Preußen Münster vom WDR übertragen. Neben dem BR und dem SWR sind somit auch andere öffentlich-rechtliche Sender an der Übertragung von Drittliga-Spielen beteiligt.

TSV 1860 München gegen SV Waldhof Mannheim: Bilanz der beiden Mannschaften

Gemäß den Angaben auf der Webseite fussballdaten.de haben sich Waldhof Mannheim und 1860 München bisher insgesamt 36 Mal auf dem Spielfeld getroffen. Vor dem Beginn der Saison 2023/2024 gelten beide Mannschaften nicht als klare Aufstiegskandidaten. Die letzten Begegnungen zwischen den beiden Teams liegen noch nicht lange zurück - sie fanden erst in der vergangenen Saison statt. Beide Duelle endeten mit einem 3:1-Ergebnis. Während Mannheim das Hinspiel für sich entscheiden konnte, gewann 1860 sein Heimspiel im Mai diesen Jahres. In der Gesamtstatistik hat das Team aus München 18 Spiele gewonnen, während Mannheim 11 Spiele für sich entscheiden konnte. Sieben Mal endete die Partie unentschieden.