UEFA Super Cup 2023: Manchester City - FC Sevilla heute live im Free-TV und Stream

Der UEFA Super Cup zwischen Manchester City und dem FC Sevilla läuft live im Free-TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung, den Termin und die Uhrzeit gibt es hier.

Beim UEFA Super Cup 2023 treffen der Sieger der Champions League und der Gewinner der Europa League aufeinander. In der CL hat sich in der Saison 2023/24 im Finale Manchester City gegen Inter Mailand durchgesetzt. Den Europapokal hat sich der FC Sevilla im Elfmeterschießen gegen AS Rom erkämpft. Nun treffen die beiden Pokalsieger im europäischen Supercup aufeinander. Wenige Tage nachdem sich im deutschen Supercup der RB Leipzig mit 3:0 gegen den amtierenden Meister Bayern München durchgesetzt hatte, dürfen sich Fußball-Fans nun also über ein weiteres Fußball-Highlight kurz vor dem Start der Bundesliga-Saison 23/24 freuen.

Wann findet der UEFA Super Cup zwischen Manchester City und dem FC Sevilla statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

Manchester City vs. FC Sevilla im UEFA Super Cup 2023: Termin und Uhrzeit – Wann ist Anstoß?

Der UEFA Super Cup wird heute am 16. August 2023 ausgetragen. Manchester City und der FC Sevilla treten im Karaiskakis-Stadion in der griechischen Hafenstadt Piräus aufeinander. Anstoß ist um 21 Uhr. Während der FC Sevilla quasi Dauergast im UEFA Super Cup ist – die Spanier treten mittlerweile zum siebten Mal an – hat der Club aus Manchester zum ersten Mal die Chance auf die Trophäe.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Manchester City – FC Sevilla heute live im Free-TV und Stream: Übertragung des UEFA Super Cups 2023

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans: Den UEFA Super Cup gibt es kostenlos im Free-TV und im Gratis-Stream zu sehen. Die Übertragung übernimmt Sat.1. Der Privatsender zeigt übrigens auch das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München im Free-TV. Darüber hinaus läuft das Spiel zwischen dem Europa League Gewinner Sevilla und dem CL-Sieger Manchester City auch im Pay-TV bei DAZN. Auch ran.de mischt bei der Übertragung mit: Das Internetportal der Sportsendung zeigt die Partie in voller Länge im Live-Stream.

Alle Infos zur Übertragung der Begegnung zwischen Manchester City und dem FC Sevilla noch einmal im Überblick:

Spiel: Manchester City – FC Sevilla , UEFA Super Cup 2023

– , 2023 Datum: Mittwoch, 16. August 2023

Mittwoch, 16. August 2023 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Piräus , Griechenland

, Stadion: Karaiskakis-Stadion

Karaiskakis-Stadion Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: Sat.1, ran.de, DAZN

Manchester City – FC Sevilla im UEFA Super Cup 2023: Bilanz und Infos

Laut fussballdaten.de sind sich Man City und Sevilla bisher vier Mal auf dem Platz begegnet. Die Statistik spricht eine eindeutige Sprache: Alle Spiele gingen an die Engländer, der FC Sevilla konnte dem Club aus Manchester nicht einmal ein Unentschieden abringen. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass Man City als absoluter Favorit in den Super Cup 2023 geht. Die Chancen stehen also gut, dass das Team von Pep Guardiola die erste Super-Cup-Trophäe der Vereinsgeschichte nach Hause holt.

Welche Mannschaften haben den UEFA Super Cup in den vergangenen Jahren gewonnen? Ein Überblick: