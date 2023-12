Union Berlin vs. Real Madrid live im TV und Stream: CL-Übertragung und Live-Ticker

In der Gruppenphase der Champions League empfängt Union Berlin Real Madrid. Alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Das 6. Spiel der Gruppenphase in der UEFA Champions League steht an und es wird ein Heimspiel für Union Berlin. Im Berliner Olympiastadion empfängt Union Berlin die Mannschaft aus Madrid. Im Hinspiel im September musste sich die deutsche Mannschaft geschlagen geben. Das Spiel ging jedoch knapper aus, als von vielen erwartet. Erst in der Nachspielzeit fiel der entscheidende Treffer von Real Madrid. Umso wichtiger ist für Berlin jetzt ein Sieg beim Spiel in Berlin. Wann findet die Partie statt? Wo wird sie übertragen und wie sieht die Bilanz der Teams aus? Alle wichtigen Infos zum Spiel lesen Sie hier.

Union Berlin vs. Real Madrid in der Champions League: Wann ist Anstoß?

Union Berlin empfängt Real Madrid nicht im heimischen Stadion an der alten Försterei, sondern im Olympiastadion in Berlin. Das reine Fußballstadion, in dem Union Berlin normalerweise spielt, ist zu klein für Champions League Spiele. Das Olympiastadion hingegen umfasst rund 74.000 Sitzplätze. Laut offiziellem Champions League Spielplan 2023/24 findet die Partie am Dienstag, dem 12. Dezember 2023, statt. Der Anpfiff ist für 21 Uhr angesetzt.

Union Berlin gegen Real Madrid live im TV und Stream: CL-Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung der Champions League 23/24 teilen sich DAZN und Amazon Prime. Im Free-TV wird lediglich das Finale der UEFA Champions League übertragen. Auf Amazon Prime wird außerdem nur eine Partie pro Spieltag mit deutscher Beteiligung gezeigt, das wird am 12. Dezember 2023 die Begegnung von Manchester United und Bayern München sein. Dafür kann man die Partie von Union Berlin und Real Madrid aber auf DAZN live mitverfolgen. Dafür benötigt man ein kostenpflichtiges Abo, welches aktuell 29,99 Euro pro Monat kostet. Hier finden Sie noch einmal einen Überblick über die wichtigsten Infos zum Spiel:

Spiel: Union Berlin - Real Madrid , Gruppenphase der UEFA Champions League 2023/24

- , der 2023/24 Datum: Dienstag, 12. Dezember 2023

Dienstag, 12. Dezember 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Olympiastadion Berlin

Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zur CL-Gruppenphase: Union Berlin - Real Madrid

Wer sich ein kostenpflichtiges Abonnement für Amazon Prime Video und DAZN sparen möchte, aber dennoch über das Spielgeschehen Union Berlin gegen Real Madrid informiert bleiben möchte, dem sei unser Live-Ticker ans Herz gelegt.

Union Berlin vs. Real Madrid: Bilanz der Teams

Wie bereits erwähnt konnte Real Madrid das Hinspiel im September knapp für sich entscheiden. Der entscheidende Treffer fiel jedoch erst in der Nachspielzeit. Aber auch sonst blieb Union Berlin in der Champions League bisher erfolglos. Mit drei Niederlagen und zwei Unentschieden liegt Berlin in der Gruppe C auf dem letzten Platz. Real Madrid hingegen führt mit 15 Punkten und 5 Siegen ganz klar die Tabelle an. Von dem ersten Platz wird sie auch niemand vertreiben, denn der Zweitplatzierte Neapel liegt ganze acht Punkte zurück. Braga liegt mit vier Punkten auf Platz drei.

Auch wenn Real Madrid als klarer Favorit in das Spiel startet, dürfte Berlin hoch motiviert sein, im heimischen Stadion einen Sensationssieg zu erzielen. Schließlich hätten die Berliner damit noch eine Chance auf die Europa League - zumindest dann, wenn Braga gegen Neapel verliert.