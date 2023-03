Frankreichs Fußballverband trennt sich von Nationaltrainerin

Der französische Fußballverband (FFF) trennt sich von der Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft, Corinne Diacre.

Es gebe einen unüberwindbaren Bruch mit den Kaderspielerinnen, der den Interessen der Nationalmannschaft schade, teilte der Verband mit.

Der FFF erkenne zwar das Engagement und die Ernsthaftigkeit von Diacre und ihrem Stab bei der Ausübung ihrer Aufgabe an. Doch schienen die Differenzen unüberbrückbar zu sein. Eine Nachfolgerin werde kurzfristig gesucht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Diacre (48) steht schon seit Längerem wegen ihres Führungsstils und der fehlenden Erfolge bei Turnieren in der Kritik. Mehrere Spielerinnen hatten in den vergangenen Tagen ihren Rücktritt von der Nationalmannschaft erklärt. In dem Zusammenhang stellte der FFF fest, dass die Art und Weise, wie die Spielerinnen ihre Kritik äußerten, in Zukunft nicht mehr akzeptabel sei. Man beabsichtige, in der Leitung der Frauen-Nationalmannschaft einen zusätzlichen Posten zwischen dem Exekutivausschuss und der Trainerin zu schaffen.

Diacre hatte den Posten seit 2017 inne, ihr Vertrag lief eigentlich bis 2024. Noch am Mittwoch hatte Diacre von einer angeblichen Stimmungsmache gegen ihre Person gesprochen. Sie sei entschlossen, ihre Mission bei der bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft der Frauen in diesem Jahr mit der französischen Nationalmannschaft zu erfüllen.

(dpa)