Berichte: Ex-Messi-Mitspieler neuer Trainer bei Inter Miami

Lionel Messi bekommt erneut einen Landsmann und ehemaligen Weggefährten als Trainer bei Inter Miami. Laut argentinischer Medien soll Javier Mascherano den Club aus der Major League Soccer von Mitbesitzer David Beckham trainieren. Der 40-Jährige wäre damit der Nachfolger des ehemaligen argentinischen Nationalcoaches Gerardo Martino, der mit Inter und Messi in den Playoffs überraschend ausgeschieden war.

Mascherano trainiert eigentlich die U20 Argentiniens. Laut der Sportzeitung «Olé» soll er für den Wechsel das Okay vom Verbandsboss bekommen haben. Der Sender TyCSports berichtete ebenfalls über den Wechsel. Mascherano hatte seine eigene Profi-Karriere vor vier Jahren bei Estudiantes de la Plata beendet.

Er hatte zuvor viele Jahre in England in der Premier League gespielt, vom Sommer 2010 bis Januar 2018 aber zusammen mit Messi beim FC Barcelona. Zudem spielten beide viele Jahre auch gemeinsam in der Nationalmannschaft, Mascherano war einer der wichtigsten Spieler neben Messi gewesen. Nach dem WM-Desaster 2018 in Russland mit dem Aus im Achtelfinale und 147 Länderspielen hatte der eher defensiv orientierte Mittelfeldspieler seinen Rückritt verkündet.

Icon Vergrößern Ein Nachfolger für Martino soll gefunden sein. Foto: Lynne Sladky/AP/dpa Icon Schließen Schließen Ein Nachfolger für Martino soll gefunden sein. Foto: Lynne Sladky/AP/dpa