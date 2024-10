MLS: Messi führt Miami mit Hattrick zum Punkterekord

Mit seinem zweiten Dreierpack binnen weniger Tage hat Superstar Lionel Messi seinen Klub Inter Miami zu einer historischen Bestmarke in der Major League Soccer geführt. Auch dank der Glanzleistung des achtmaligen Weltfußballers gewann das Team aus Florida am letzten Spieltag der regulären MLS-Saison gegen New England Revolution mit 6:2 (2:2) und schraubte sein Punktekonto auf 74 Zähler. Damit stellte Miami einen Ligarekord auf: Nie zuvor hat ein Team in einer MLS-Spielzeit so viele Zähler eingefahren. Die vorherige Bestmarke hielt New England, das 2021 insgesamt 73 Punkte holte.

Miami darf offenbar an Klub-WM teilnehmen

Schon zuvor stand Miami als Gewinner des Supporter's Shield fest, mit dem traditionell die beste Mannschaft der regulären Spielzeit geehrt wird. Damit sicherte sich das Team um Mitbesitzer David Beckham offenbar auch die Teilnahme an der Klub-WM 2025, Medienberichten aus Spanien zufolge soll der Weltverband FIFA die Entscheidung zeitnah verkünden.

Offizieller Meister ist Miami jedoch noch nicht, der Titel wird erst in den anschließenden Playoffs vergeben. Hier treffen Messi und Co. in der ersten Runde auf den Gewinner des Duells zwischen CF Montreal und Atlanta United.

Auch gegen Bolivien traf Messi dreifach

Messi wurde gegen New England erst nach 57 Minuten beim Stand von 2:2 eingewechselt. Zuvor hatte der uruguayische Stürmerstar Luis Suarez einen 0:2-Rückstand aus Sicht Miamis egalisiert. Nach dem Führungstreffer von Benjamin Cremaschi (58.) sorgte der 37-Jährige mit einem lupenreinen Hattrick binnen elf Minuten (78., 81., 89.) für die Entscheidung.

Es war der zweite Dreierpack des argentinischen Weltmeisters binnen einer Woche. Am Dienstag hatte Messi beim 6:0-Sieg der Albiceleste gegen Bolivien in der WM-Qualifikation ebenfalls dreifach getroffen.