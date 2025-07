Sieg gegen Louisville: Burkardt schießt erstes Eintracht-Tor

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat auf seiner USA-Reise einen souveränen Testspielsieg gegen Gastgeber Louisville City eingefahren. Beim erst am Ende deutlichen 5:2 (1:0) schoss Neuzugang Jonathan Burkardt sein erstes Tor für die Hessen. Der Stürmer, der für etwa 23 Millionen Euro von Lokalrivale Mainz 05 kam, sorgte für das zwischenzeitliche 2:2 in der 68. Minute - und legte später auch einen Treffer vor.

Neben Burkardt trafen auch Elias Baum (36.), US-Talent Marvin Dills (70.) sowie in der Schlussphase gleich zweimal Niels Nkounkou (76./89.). Für das Team von Trainer Dino Toppmöller ist der erste Teil der USA-Reise in Louisville mit dem Test im Lynn Family Stadium beendet.

Hellmann: Saison wirft Schatten voraus

An diesem Mittwoch geht es für die Eintracht nach Philadelphia, wo ein weiterer Test auf dem Programm steht. Vorstandssprecher Axel Hellmann ist mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zufrieden. «Wir stehen vor einer Champions-League-Saison, alle haben die Ambitionen, zu spielen und an Bord sein zu wollen. Das ist für den Club etwas Großes und wirft seine Schatten voraus», sagte Hellmann in einer Medienrunde.