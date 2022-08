HSV-Legende Uwe Seeler beigesetzt – Trauerfeier wird live im TV übertragen

Hamburg weinte um den Tod von Uwe Seeler, nun ist die HSV-Legende auf dem Friedhof beigesetzt worden. Die Trauerfeier gibt es bald live im TV zu sehen.

Uwe Seeler, verstorbene Vereinslegende des Hamburger SV, ist am Donnerstag in seiner Heimatstadt Hamburg beigesetzt worden. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, ist das am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorbene Fußball-Idol am Mittag des 4. August im engsten Familienkreis beigesetzt worden.

Die Beerdigung des langjährigen deutschen Nationalspielers fand im Hamburger Friedhof Ohlsdorf statt. Im dortigen Familiengrab sind bereits Uwes Seelers Vater Erwin und Mutter Anny begraben, dazu sein früh verstorbener Bruder Dieter (September 1979) und dessen Ehefrau Helga bestattet.

HSV-Idol Seeler beigesetzt – Trauerfeier am 10. August live im TV

Die offizielle Trauerfeier für Uwe Seeler, der zwischen 1953 und 1972 für die HSV-Herren auf Torejagd ging, findet am kommenden Mittwoch (10. August, 14 Uhr) im 57.000 Zuschauer fassenden Volksparkstadion statt. Dies habe sich die Torjägerlegende zu Lebzeiten gewünscht. Die Seeler-Trauerfeier ist auch live im TV zu sehen – die ARD (13.59 bis 15 Uhr) und der NDR (13.30 bis 15.30 Uhr) übertragen die Zeremonie in der Arena, wo der krisengebeutelte Hamburger SV sonst seine Heimspiele austrägt.

Video: SID

Unter den insgesamt rund tausend geladenen Gästen der Trauerfeier für Uwe Seeler werden sich unter anderem auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Peter Tschentscher (beide SPD) befinden, Letzterer ist Scholz’ Nachfolger als Erster Bürgermeister der nördlichen Hansestadt. Seeler, der 1960 mit seinem Herzensklub die deutsche Meisterschaft gewann, war seit 2003 Ehrenbürger der Hansestadt. (wah, dpa)

