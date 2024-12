Bayern-Verteidiger Boey fällt mit Knöchelverletzung aus

Beim FC Bayern hat sich der nächste Fußballprofi verletzt. Abwehrspieler Sacha Boey erlitt im Training eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk und fällt «bis auf Weiteres» aus, wie die Münchner mitteilten. Der 24 Jahre alte Boey war bereits im Herbst wegen einer Meniskusblessur mehrere Wochen ausgefallen.

In der jüngeren Vergangenheit beklagte der deutsche Rekordmeister gleich mehrere Ausfälle. Während Torjäger Harry Kane und Verteidiger Alphonso Davies jeweils nach Muskelfaserrissen im Oberschenkel wieder in das Teamtraining zurückgekehrt sind, fallen Kingsley Coman und Serge Gnabry bis zur Rückrunde aus.

Auch Torhüter Manuel Neuer, die Verteidiger Hiroki Ito und Josip Stanisic sowie Mittelfeldspieler Joao Palhinha fehlten den Bayern zuletzt verletzt.

Vor der Winterpause steht für die Münchner noch das Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) an - im neuen Kalenderjahr geht es am 11. Januar in Mönchengladbach los.