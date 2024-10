Türkei? Stuttgarts Karazor trifft «sportliche» Entscheidung

Die Entscheidung, dass Atakan Karazor künftig wohl für die türkische Fußball-Nationalmannschaft auflaufen will, dürfte zeitnah offiziell verkündet werden. Er müsse noch etwas warten, ehe er sich ausführlicher äußern könne, sagte der Kapitän des VfB Stuttgart nach dem 1:1 (1:1) in der Champions League gegen Sparta Prag. Mit Bezug auf einen Medienbericht vom Montag sagte er aber auch: «Tatsächlich war es richtig, was da stand, dass ich mich mehr oder weniger schon entschieden habe.»

Sky hatte berichtet, dass sich Karazor festgelegt haben und für die nächsten Länderspiele der Türkei gegen Montenegro und Island nominiert werden soll. Der in Essen geborene 27-Jährige besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft.

Er wolle «noch mal erwähnen, dass es eine ganz klar sportliche Sache ist», erklärte der Bundesliga-Profi. Er höre immer wieder von einer «Herzensangelegenheit», es handele sich aber um eine «rein sportliche» Entscheidung. «In Zukunft kann ich vielleicht mehr dazu sagen», meinte Karazor, der mit dem VfB am Sonntag auf die TSG 1899 Hoffenheim trifft.