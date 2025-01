VfB Stuttgart - PSG live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

In der neuen Ligaphase der „UEFA Champions League“ steht der achte und somit letzte Spieltag an. Der VfB Stuttgart empfängt den französischen Topklub PSG. Für die Schwaben ist diese Begegnung von großer Bedeutung, da beide Teams noch um den Einzug in die K.o.-Phase kämpfen.

Die Ausgangssituation gestaltet sich wie folgt: Beide Teams stehen punktgleich mit zehn Zählern auf den Tabellenplätzen 22 und 24. Beide Positionen reichen derzeit für die Playoffs der Königsklasse. Das Besondere: Ein Unentschieden würde beiden Mannschaften genügen, um die nächste Runde zu erreichen. Doch damit, dass es zwischen den Teams einem „Nichtangriffspakt“ kommt, ist nicht auszugehen. PSG wird sich, nicht zuletzt aus Prestigegründen, gegen den Bundesligisten sicherlich um einen Sieg bemühen. Für Stuttgart wäre ein Weiterkommen ein großer Erfolg, da die Mannschaft eine solide internationale Saison spielt. PSG hingegen möchte nach der 0:1-Niederlage Ende November gegen den FC Bayern eine weitere Pleite in Deutschland sicherlich vermeiden.

Alle weiteren wichtigen Informationen zu Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie Stuttgart vs. PSG finden Sie hier.

Stuttgart gegen PSG in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut dem Spielplan der Champions League 2024/25 findet die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Paris Saint-Germain am Mittwoch, dem 29. Januar 2025, statt. Der Anstoß erfolgt um 21.00 Uhr.

Austragungsort ist die MHPArena in Stuttgart, die Heimspielstätte des VfB Stuttgart. Das Stadion bietet Platz für etwa 60.000 Zuschauer und ist an diesem Abend Schauplatz eines wichtigen Duells in der Königsklasse.

VfB Stuttgart - Paris St. Germain live im TV und Stream sehen: CL-Übertragung am letzten Spieltag auch im Free-TV?

Die Übertragungsrechte für die Champions League 2024/25 liegen in Deutschland bei verschiedenen Anbietern. Die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Paris Saint-Germain wird allerdings nur bei einem Sender zu sehen sein. Der Streaming-Dienst DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv. Der Anbieter zeigt die Partie sowohl als Einzelspiel als auch in der großen Konferenzschaltung mit den anderen zeitgleich stattfindenden Spielen.

Die Vorberichterstattung auf DAZN beginnt bereits um 19.30 Uhr. Das Einzelspiel wird von Kommentator Jan Platte begleitet, während Ex-VfB-Spieler Sami Khedira als Experte analysiert.

Hier ist nochmal ein genauer Überblick zur CL-Partie:

Spiel: VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain, Champions League 24/25, 8. Spieltag

Datum: 29. Januar 2025

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: MHPArena, Stuttgart

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Stuttgart vs. Paris in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Der VfB Stuttgart und Paris Saint-Germain trafen laut der Statistik bisher nicht aufeinander. In Pflichtspielen, wie in der UEFA Champions League, ist es das erste direkte Duell. Daher gibt es keine umfassende Bilanz aus früheren Begegnungen.

Stuttgart spielt in der Bundesliga eine solide Saison und möchte auf internationaler Ebene ein Ausrufezeichen setzen. Für den VfB wäre es das erste Weiterkommen seit der Saison 2009/2010. Der französische Rekordmeister aus Paris hat mit seinen vielen Weltklassespielern hingegen den Anspruch, erneut um den Titel zu spielen.