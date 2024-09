Stuttgarts Neuzugang Diehl fällt mit Schulterverletzung aus

Neuzugang Justin Diehl (19) hat mit einer Schulterverletzung einen Rückschlag erlitten und wird dem VfB Stuttgart in den kommenden vier bis sechs Wochen fehlen. Der Offensivspieler habe sich bei seinem Einsatz für die zweite Mannschaft in der 3. Liga die Schulter ausgekugelt, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist mit.

Der frühere Kölner müsse nicht operiert werden. Beim 3:2 des VfB II war Diehl am Samstag schon nach wenigen Minuten ausgewechselt worden. Für das Champions-League-Aufgebot des Vizemeisters ist Diehl nicht nominiert.

Am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) tritt der VfB erstmals seit 15 Jahren in der Königsklasse an und steht mit dem Auswärtsspiel bei Titelverteidiger Real Madrid gleich vor einem sportlichen Highlight.