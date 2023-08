DFB-Pokal 23/24: VfL Osnabrück - 1. FC Köln live im Free-TV und Stream

Im DFB-Pokal 23/24 treffen der VfL Osnabrück und der 1. FC Köln aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Nachdem in diesem Jahr RB Leipzig Pokalsieger wurde, geht der Wettbewerb mit insgesamt 64 Mannschaften nun von vorne los. Von der 1. Runde bis zum Pokalsieg muss sich eine Mannschaft sechs Mal auf dem Rasen beweisen, um beim Endspiel im Berliner Olympiastadion den Pokal in die Höhe strecken zu dürfen. Mit der Saison 2023/24 geht der höchste deutsche Vereinspokal damit in seine 81. Austragung.

Eine der zahlreichen Partien in der 1. Runde ist die Begegnung zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln. Somit empfängt der Zweitligist einen Erstligisten. Rund um das Spiel liefern wir Ihnen selbstverständlich alle relevanten Informationen. Dazu gehört etwa der Termin und die Anstoßzeit. Aber natürlich verraten wir Ihnen auch, wie die Übertragung abläuft und wie Sie das Spiel im TV und Stream verfolgen können. Zu guter Letzt stellen wir zudem einen Live-Ticker zur Verfügung, mit dem Sie in Echtzeit stets auf dem aktuellsten Stand bleiben.

1. Runde im DFB-Pokal: Termin und Anpfiff der Partie VfL Osnabrück - 1. FC Köln

Schaut man auf den Spielplan für den DFB-Pokal 2023/24 so zeigt sich, dass bis auf zwei Ausnahmen sämtliche Spiele der 1. Runde vom Freitag, dem 11. bis zum Montag, dem 14. August 2023 ausgespielt werden.

Die Begegnung zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln ist für Montag, den 14. August 2023 terminiert. Anpfiff ist morgen am Abend um 20.45 Uhr an der Bremer Brücke in Osnabrück.

VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 23/24

Die Übertragung von allen Spielen des DFB-Pokals 2023/24 übernimmt der Pay-TV-Sender Sky. Dies sind insegsamt 63 Spiele von der 1. Runde bis zum Endspiel. Die beiden öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF zeigen insgesamt 15 Spiele im Free-TV, unter anderem auch die beiden Halbfinals sowie das Finale. Auf DAZN und Sport1 werden hingegen im Anschluss an die jeweiligen Spiele ausschließlich Highlight-Clips zu sehen sein.

Die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln ist eines der Spiele, das neben der Übertragung auf Sky auch im Free-TV, genauer gesagt in der ARD zu sehen ist. Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informationen noch einmal im Überblick:

Spiel: VfL Osnabrück - 1. FC Köln , 1. Runde im DFB-Pokal 2023/24

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2023/24 Datum: Montag, der 14. August 2023

Montag, der 14. August 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stadion Bremer Brücke in Osnabrück

Stadion in Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky, ARD

VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln im DFB-Pokal 2023/24 :Bilanz und Infos

Der VfL Osnabrück hatte in der vergangenen Saison 2022/23 großen Anlass zur Freude. An einem fulminanten letzten Spieltag schien der Aufstieg ins Wasser zu fallen. Bis zur vierten Minute der Nachspielzeit lag der VfL Osnabrück mit 0:1 gegen Borussia Dortmund II zurück. Doch innerhalb von zwei Minuten wurde die Bremer Brücke zum Hexenkessel. Mit einem Sieg in sprichwörtlich letzter Minute stiegen die Niedersachsen in die 2. Bundesliga auf.

Der 1. FC Köln beendete die vergangene Bundesliga-Saison im Tabellen-Mittelfeld auf dem 11. Platz. Mittlerweile spielen die Kölner seit der Saison 2019/20 im Oberhaus und haben sich somit wieder in der 1. Bundesliga etabliert.

Wie bei den Kollegen von fussballdaten.de sichtbar wird, trafen beide Mannschaften bisher erst dreimal aufeinander. Die Letzte Begegnung war im Jahre 2020. Damals ebenfalls im DFB-Pokal, wenn auch in der 2. Runde. Die Begegnung endete mit 1:0 für den 1. FC Köln. Insgesamt können die Kölner 2 Siege verbuchen, die Osnabrücker lediglich einen. Auch das direkte Torverhältnis liegt mit 4:2 auf Seiten der Rheinländer.

1. Runde im DFB-Pokal 23/24: Osnabrück gegen Köln im Live-Ticker

Falls Sie keine Möglichkeit haben sollten, die Partie auf Sky oder ARD zu verfolgen, bietet unser Live-Ticker eine gute Alternative. Mit diesem erhalten Sie in Echtzeit alle wichtigen Informationen und sind somit zu jeder Zeit informiert darüber, was an der Bremer Brücke passiert.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".