VfL Osnabrück - SC Freiburg live im TV und Stream im DFB-Pokal: Termin, Uhrzeit und Übertragung

Der DFB-Pokal ist ein prestigeträchtiger Fußballwettbewerb, der jährlich vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausgerichtet wird. Er gilt nach der Meisterschaft in der Bundesliga als der zweitwichtigste Titel im deutschen Vereinsfußball. Der Pokalwettbewerb ermöglicht nicht nur den großen Vereinen, sondern auch den unterklassigen Teams, sich im direkten Duell zu messen und für Überraschungen zu sorgen, was ihn besonders spannend und populär macht.

Der DFB-Pokal 2024/25 wird die 82. Auflage des Fußballpokalwettbewerbs der Männer sein. Das Endspiel ist für den 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion angesetzt, wo es seit 1985 traditionell ausgetragen wird.

Der Gewinner des Pokals sichert sich einen direkten Startplatz in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2025/26. Sollte der Pokalsieger jedoch bereits über die Bundesliga einen Platz in der UEFA Champions League oder Europa League (Platz 1 bis 5) erreicht haben, rückt der Sechstplatzierte der Bundesliga 2024/25 von den Play-offs der UEFA Conference League 2025/26 in die Gruppenphase der Europa League nach. Der Siebtplatzierte erhält den frei werdenden Play-off-Platz in der Conference League. Der aktuelle Titelverteidiger ist Bayer 04 Leverkusen.

In der ersten Runde triff der Drittligist VfL Osnabrück auf den Bundesligisten SC Freiburg. In der Bundesliga geht es erst am 23. August weiter, während die Dritte Liga gemäß ihrem Spielplan bereits am 2. August gestartet ist.

Wann findet das Spiel zwischen Osnabrück und Freiburg statt? Wie läuft die Übertragung der Partie, und wo kann man sie live verfolgen? Alle Infos zum Match haben wir hier für Sie.

Osnabrück gegen Freiburg: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet das Spiel VfL Osnabrück - SC Freiburg am Samstag, 17. August 2024, statt. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr im Osnabrücker Stadion an der Bremer Brücke.

VfL Osnabrück - SC Freiburg live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 im Pay-TV übernimmt Sky. Im Free-TV sind von Fall zu Fall ARD und ZDF für die Ausstrahlung des Turniers zuständig. Wenn man allerdings wirklich alle Pokalspiele in voller Länge sehen möchte, kommt man an einem Sky-Abo nicht vorbei. Das Sport-Paket ist derzeit ab 25 Euro pro Monat zu haben (Stand: August 2024).

Die Übertragung des Pokal-Spiels zwischen dem VfL Osnabrück und dem SC Freiburg läuft leider nicht im Free-TV, es wird exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Es wird auch keinen kostenlosen Livestream für dieses Spiel geben. Allerdings können Sky-Kunden das Spiel zwischen Osnabrück und Freiburg über die Sky Go-App und überWOW im Online-Stream verfolgen.

Alle Informationen zur Übertragung des Matches zwischen VfL Osnabrück und dem SC Freiburg im Überblick:

Spiel: VfL Osnabrück - SC Freiburg, DFB-Pokal 2024/25, Runde 1

Datum: Samstag, 17. August 2024

Uhrzeit: 15.30 Uhr, Übertragung ab 15.20 Uhr

Ort: Stadion an der Bremer Brücke, Osnabrück

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky Sport 05

Übertragung im Live-Stream: WOW

Die Bilanz: Osnabrück gegen Freiburg

Der VfL Osnabrück und der SC Freiburg sind sich laut fussballdaten.de bisher in 25 Spielen begegnet. Dabei haben die Paderborner siebenmal gewonnen, die Freiburger elfmal. Demnach gab es siebenmal ein Unentschieden. Das Torverhältnis beträgt 44:31 zugunsten der Männer aus Baden.