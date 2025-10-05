Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

Videoschiedsrichter-Debatte: Video-Beweis abschaffen? Kanzler Merz hätte «nix dagegen»

Videoschiedsrichter-Debatte

Video-Beweis abschaffen? Kanzler Merz hätte «nix dagegen»

Über den Sinn der Videoschiedsrichter debattieren die Fans heftig. Auch der Kanzler macht sich so seine Gedanken.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Friedrich Merz äußert sich zum Videobeweis
    Friedrich Merz äußert sich zum Videobeweis Foto: Thomas Ernst/NDR/ARD/dpa

    In der Kontroverse über die Videoschiedsrichter beim Profifußball hat sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz zu Wort gemeldet. Er habe hier keine abgeschlossene Meinung, weil es auf der einen Seite die Möglichkeit zur Korrektur einer Entscheidung gebe, sagte der CDU-Chef in der ARD-Sendung «Caren Miosga».

    Danach ließ der Anhänger von Borussia Dortmund aber doch eine deutliche Präferenz erkennen. Mit diesem «Wunsch nach totaler Perfektion» scheine ihm eine Grenze überschritten zu sein. «Ich hätte nix dagegen, wenn man ihn wieder abschafft und auf die Entscheidungen von Schiedsrichtern vertraut», betonte Merz. Es gebe schließlich vier davon auf dem Platz, die sollten das dann auch entscheiden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden