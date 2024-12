FC Augsburg im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart

Der FC Augsburg trifft als letzter bayerischer Vertreter im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den VfB Stuttgart. Dies ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup muss in dem Bundesliga-Duell auswärts in Stuttgart antreten. Das Viertelfinale wird am 4./5. Februar und 25./26. Februar kommenden Jahres ausgetragen. Die genaue Ansetzung erfolgt noch.

Die Augsburger hatten mit 5:4 im Elfmeterschießen beim Zweitligisten Karlsruher SC das Achtelfinale überstanden. Der VfB setzte sich deutlich in Regensburg mit 3:0 durch. Rekord-Pokalsieger FC Bayern unterlag Doublesieger Bayer Leverkusen (0:1).

Der Titelverteidiger trifft im Viertelfinale auf den 1. FC Köln. RB Leipzig spielt gegen den VfL Wolfsburg und Drittligist Arminia Bielefeld empfängt Werder Bremen. Das Finale findet am 24. Mai 2025 in Berlin statt.