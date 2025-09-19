Icon Menü
Red-Bull-Boss schockiert von «Populismus» um Nationalteam

Oliver Mintzlaff stört sich am jüngsten Umgang mit der deutschen Nationalmannschaft. Den Bundestrainer kennt er gut.
Von dpa
    Oliver Mintzlaff (l) hat über den Umgang mit der deutschen Nationalmannschaft und Julian Nagelsmann (r) gesprochen.
    Oliver Mintzlaff (l) hat über den Umgang mit der deutschen Nationalmannschaft und Julian Nagelsmann (r) gesprochen. Foto: Arne Dedert/dpa

    Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff schockieren die jüngsten Diskussionen über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. «Der gesamte Auftritt gegen die Slowakei war richtig enttäuschend. Was mich aber mehr schockiert, ist, wie wir in diesem Land damit umgehen. Da wird direkt wieder diskutiert, ob wir nach einem weiteren schlechten Spiel einen neuen Bundestrainer brauchen», sagte der 50-Jährige dem «General-Anzeiger».

    Mintzlaff ergänzte: «Es kann doch nicht sein, dass man vor wenigen Monaten Julian Nagelsmann hochleben lässt als denjenigen, der das Wir-Gefühl zurückgebracht hat, und jetzt wird alles wieder infrage gestellt. Das ist das Problem, das wir in diesem Land haben. Dieser Populismus, diese Unbeständigkeit, das schockiert mich vielmehr. Julian Nagelsmann, das weiß ich aus unserer gemeinsamen Zeit in Leipzig, ist ein hervorragender Trainer.»

    Deutschland hatte in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in der Slowakei 0:2 verloren. Anschließend gab es einen 3:1-Sieg gegen Nordirland.

