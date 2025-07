Kim Kulig sieht «sehr kreative» deutsche Fußballerinnen

Ex-Europameisterin Kim Kulig traut den deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft «mindestens das Halbfinale zu». Für die Trainerin des Schweizer Frauen-Vizemeisters FC Basel und 33-malige deutsche Nationalspielerin hat Deutschland «eine sehr kreative und offensiv variable Mannschaft».

Kulig erklärte der dpa: «Sie sind jung und hungrig und haben gezeigt, dass sie auch gute Ergebnisse erzielen können. Ich bin gespannt, wie stabil sie in der Defensive gegen hochklassige Teams bestehen werden.»

«Volle Stadien und gewisse Euphorie»

Die 35 Jahre alte Schwäbin holte 2009 in Finnland mit dem DFB den EM-Titel. In der Bundesliga spielte sie unter anderem beim 1. FFC Frankfurt. Bei der Heim-WM 2011 erlitt sie während des Viertelfinal-Ausscheidens gegen Japan einen Kreuzbandriss und musste 2015 als Sportinvalidin ihre Karriere beenden. Kulig trainiert seit 2023 die Frauen von Basel.

«Ich erwarte möglichst volle Stadien und eine gewisse Euphorie, die die Menschen auch nach dem Turnier noch begeistert. So werden sich mehr Leute mit dem Frauenfußball beschäftigen», sagte Kulig über die am Mittwoch beginnende EM. «Der Verband und wir als Clubs müssen aber auch im Nachgang fleißig dranbleiben, denn nichts passiert automatisch.»

Hoffen auf Premierensieg der Schweiz

Das deutsche Team startet gegen Polen am Freitag (21.00 Uhr/ARD) in St. Gallen ins Turnier. Das Eröffnungsspiel bestreitet die Schweiz am Mittwoch in Basel gegen Norwegen. Die Gastgeberinnen gelten als Außenseiterinnen.

Deren Vorrundengruppe mit Norwegen, Island und Finnland sei «machbar», so Kulig. «Wenn sie nicht zu weit vorausdenken und erst mal die Premiere vor ausverkauftem Haus erfolgreich bestreiten, können sie diesen positiven Schwung mitnehmen.»