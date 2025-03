Italiens Buffon: Haben «ultra-konkurrenzfähiges Team»

Vor dem K.o.-Duell in der Nations League sieht Italiens Sportchef Gianluigi Buffon seine Fußball-Nationalmannschaft auf Augenhöhe mit Gegner Deutschland. «Italien hat ein ultra-konkurrenzfähiges Team mit einem schlauen, charismatischen Trainer Luciano Spalletti und mit Profis, die in jeder Nationalelf spielen würden», sagte der frühere Weltklasse-Torhüter dem «Kicker».

Die Squadra Azzurra und die DFB-Auswahl kämpfen am Donnerstag (20.25 Uhr/ARD) in Mailand und drei Tage später beim Rückspiel in Dortmund um den Einzug ins Final-Four-Turnier der Nations League.

Sondermotivation nach blamabler EM im Vorjahr

Buffon (47) schilderte, dass er nach dem blamablen Achtelfinal-Aus bei der EM 2024 gegen die Schweiz eine große Motivation in seiner Auswahl spüre, es besser zu machen. In der Nations-League-Vorrunde schaffte Italien in einer Gruppe mit Frankreich, Belgien und Israel souverän den Aufstieg in Viertelfinale.

«Jetzt gilt es, in zwei Partien gegen eines der stärksten Teams überhaupt die Arbeit der letzten sechs Monate zu bestätigen», sagte Buffon. «Das bedeutet nicht, dass wir Deutschland schlagen müssen. Es bedeutet, sich in den 180 Minuten auf Top-Niveau und Augenhöhe zu begegnen. Das wäre die wichtigste Erkenntnis. Sollten wir trotzdem knapp ausscheiden, muss man dem Besseren halt gratulieren.»