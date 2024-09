Sammer sicher: VfB kommt in Champions League weiter

Nach Meinung von Ex-Fußballnationalspieler Matthias Sammer wird der VfB Stuttgart in der Champions League zumindest die K.o.-Phase sicher erreichen. «Unter die ersten Acht weiß ich nicht. Sie werden aber auf jeden Fall in diese Zwischengruppe kommen», sagte der 56-Jährige in seiner Rolle als Prime-Video-Experte zu den Aussichten der Schwaben bei ihrer Comeback-Saison in der Königsklasse.

«Die Stuttgarter haben wichtige Spieler verloren, haben sich auch ein Stück weit verändert und müssen den einen oder anderen integrieren und dann Stabilität und Euphorie zeigen», erklärte der frühere Profi und Trainer des VfB, der 1997 mit Borussia Dortmund selbst die Champions League gewonnen hat.

Die Stuttgarter sind erstmals seit 15 Jahren wieder im wichtigsten europäischen Clubwettbewerb dabei. Zum Auftakt der Liga-Phase treten sie am 17. September beim spanischen Titelverteidiger Real Madrid an. Jeder der 36 Teilnehmer bestreitet zunächst acht Spiele. Die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 der Gesamttabelle ziehen anschließend direkt ins Achtelfinale ein. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer zusätzlichen K.o.-Runde die weiteren Achtelfinal-Startplätze aus.