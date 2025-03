Tuchel: England soll ohne Angst spielen

Der neue England-Trainer Thomas Tuchel will, dass seine Mannschaft ohne Angst vor einem möglichen Scheitern in die Spiele geht. «Wir wollen mit Lust auf den Sieg spielen, nicht aus Angst vor einer Niederlage», sagte Tuchel, der beim WM-Qualifikationsspiel der Three Lions gegen Albanien (Freitag/20.45 Uhr) sein Debüt gibt.

Während der Fußball-EM 2024, bevor Tuchel England-Coach war, hatte er gesagt, England habe mehr Angst, aus dem Turnier zu fliegen, als Hunger zu gewinnen. «Das war einfach nur mein Gefühl», erklärte er jetzt. «Ich finde, es muss andersherum sein. Ich will, dass wir mit Begeisterung, mit Hunger und mit dem unbedingten Willen zu gewinnen spielen – und mit der Freude am Sieg. Gleichzeitig gehört es dazu, dass man auch mal scheitert, besonders im Fußball.»

Coach zufrieden mit Vorbereitung - und etwas nervös

Der 51-Jährige, der seit seinem Abschied vom FC Bayern im Sommer 2024 kein Team trainiert hat, schwärmte von der Vorbereitung. «Ich muss sagen, die Spieler waren echt überragend, die ganze Truppe war top, und das Trainingsniveau war richtig, richtig hoch», lobte Tuchel. «Mir hat das sehr gefehlt. Die Energie in einem Fußballteam und in der Kabine ist einzigartig. Es war schön zu sehen, dass die Spieler viel Zeit miteinander verbringen.»

Seinem ersten England-Match vor voraussichtlich 90.000 Zuschauern blickt der neue Coach gespannt entgegen. «Es ist unglaublich, wir haben ein volles Wembley-Stadion. Das ist wirklich toll», sagte Tuchel und gestand, dass er ein wenig nervös sei. «Aber das gehört dazu. Ich bin immer etwas nervös vor dem Spiel, also wird es bei diesem nicht anders sein. Hoffentlich können wir überzeugen und den ersten Schritt machen.»

Lob vom England-Kapitän

Voll des Lobes über den neuen Three-Lions-Coach ist Englands Kapitän Harry Kane. «Thomas bringt viel Energie und Enthusiasmus mit. Er ist sehr leidenschaftlich, wenn er spricht. Er war einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt zu Bayern München gegangen bin. Ich kenne seine Eigenschaften und weiß, wie gut er als Trainer ist. Alle Jungs sind von ihm beeindruckt», sagte der Stürmerstar des FC Bayern.