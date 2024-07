Dortmunds EM-Fahrer steigen ins Training ein

Nach ihrem verlängerten Urlaub sind die Nationalspieler bei Borussia Dortmund in die Saisonvorbereitung gestartet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, absolvierten Emre Can, Nico Schlotterbeck, Niclas Füllkrug, Donyell Malen, Gregor Kobel, Marcel Sabitzer, Salih Özcan, Giovanni Reyna und Nachwuchsspieler Filippo Mane die Leistungsdiagnostik. Mit dabei war außerdem auch der vom VfB Stuttgart gekommene Neuzugang Waldemar Anton.

«Ich habe extrem Bock auf die neue Saison und freue mich, wieder zurück zu sein», hieß es von Kapitän Can. Am Donnerstag sollen die Spieler, unter ihnen zahlreiche EM-Fahrer, mit dem Rest der Mannschaft ins Trainingslager nach Bad Ragaz in die Schweiz fliegen.