Batista Meier wechselt von Ulm nach Münster

Offensivakteur Oliver Batista Meier spielt auch nach dem Abstieg des SSV Ulm 1846 weiter in der 2. Fußball-Bundesliga. Der 24-Jährige wechselt nach einem halben Jahr in Ulm zum SC Preußen Münster, wie beide Clubs mitteilten. Wie die Ulmer bekanntgaben, zogen die Preußen eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Offensivspielers, der in der Winterpause von Dynamo Dresden gekommen war.

«Oli kam mit dem Wunsch auf uns zu, nach Münster zu wechseln. Nachdem der SCP bereit war, die festgeschriebene Ablösesumme zu bezahlen, kommt nun der Wechsel zustande», sagte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele.

Der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Batista Meier spielte in der B-Jugend einst beim FC Bayern München und gewann 2020 mit der zweiten Mannschaft die Meisterschaft in der 3. Liga.