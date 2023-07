Renard verpatzt WM-Debüt: Frankreich nur 0:0 gegen Jamaika

Frankreich kommt mit seinem neuen Trainer Hervé Renard gegen Außenseiter Jamaika nur zu einem torlosen Remis. Auch zwei andere Favoriten tun sich bei der Fußball-WM schwer, gewinnen aber.

EM-Halbfinalist Frankreich hat das WM-Debüt seines neuen Trainers Hervé Renard verpatzt.

Im ersten Spiel der Gruppe F bei der Fußball-Weltmeisterschaft kamen die Französinnen in Sydney trotz drückender Überlegenheit und eines Lattentreffers in der 90. Minute nur zu einem enttäuschenden 0:0 gegen Jamaika. In der Nachspielzeit sah die Jamaikanerin Khadija Shaw (90.+2) Gelb-Rot, feierte aber mit ihren Kolleginnen den ersten Punktgewinn bei der zweiten WM-Teilnahme.

Frankreichs Trainer Hervé Renard hatte erst Ende März die Équipe Tricolore übernommen, nachdem er zuvor die Männer-Nationalmannschaften von Marokko und Saudi-Arabien bei WM-Turnieren betreut hatte. Damit ist der 54-Jährige nach dem Kanadier John Herdman (Männer Kanadas, Frauen Neuseelands) erst der zweite Trainer, der sowohl bei Männer- als auch Frauen-Endrunden dabei war.

Niederlande mit knappem Auftaktsieg

Zuvor hatte Schweden in der Gruppe G im neuseeländischen Wellington vor 18.317 Zuschauern mit einem Last-Minute-Treffer einen Fehlstart in die WM vermieden. Die ehemalige Bundesliga-Spielerin Amanda Ilestedt rettete mit ihrem Tor in der 90. Minute einen 2:1 (0:0)-Erfolg für die Skandinavierinnen und verhinderte zugleich den ersten Punktgewinn für Südafrika bei einer Fußball-WM. Hildah Magaia hatte den Außenseiter in der 48. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Fridolina Rolfö, die von 2017 bis 2021 für den FC Bayern München und den VfL Wolfsburg gespielt hatte, markierte in der 65. Minute den Ausgleich.

Auch die Niederlande mühten sich zu einem knappen Auftakterfolg. Das Team des früheren Bayern-Trainers Andries Jonker bejubelte in Dunedin vor 11.991 Zuschauern einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen WM-Neuling Portugal. Stefanie van der Gragt, in der Saison 2016/2017 bei den Bayern unter Vertrag, erzielte bereits in der 13. Minute per Kopf das Siegtor. Durch den Erfolg sind die Niederländerinnen Tabellenzweite in der Gruppe E hinter den USA, die mit einem 3:0 gegen Vietnam ins Turnier gestartet waren.

(dpa)