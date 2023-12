West Ham - SC Freiburg live im Free-TV Stream: Übertragung der Europa League

In der Europa League trifft der SC Freiburg auf West Ham United. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin, Uhrzeit und einen Live-Ticker gibt es hier.

Bundesligist SC Freiburg trifft am sechsten und damit letzten Gruppenspieltag der Europa-League-Saison 2023/24 erneut auf den englischen Vertreter West Ham United. Das Weiterkommen in die K.o.-Runde ist für beide Vereine gesichert - beide stehen mit jeweils zwölf Punkten auf dem ersten bzw. zweiten Platz der Gruppe A. Beim finalen Aufeinandertreffen der direkten Konkurrenten geht es also um den Gruppensieg. Das Hinspiel Anfang Oktober im Freiburger Europa-Park Stadion konnte der Premier-League-Klub knapp mit 2:1 gewinnen. Die Tore erzielten Lucas Paquetá und Nayef Aguerd, für den SC Freiburg traf der Ungar Roland Sallai.

Sowohl der SC Freiburg als auch West Ham stehen in der Gruppenphase bislang bei vier Siegen und einer Niederlage. Folgerichtig begegnet man sich im Rückspiel auf Augenhöhe. Bereits in der vergangenen Saison 2022/23 gelang es den Freiburgern, sich für die K.o-Phase der Europa League zu qualifizieren.

An welchem Tag das Rückspiel zwischen Freiburg und West Ham stattfindet und wann der Anstoß erfolgt, erfahren Sie hier. Darüber hinaus versorgen wir Sie mit allen wichtigen Infos rund um die Live-Übertragung der Partie im Free-TV und Stream.

Europa League 2023/24: Gruppenphase, 6. Spieltag West Ham vs. SC Freiburg - Termin und Uhrzeit

Am 5. Oktober fand das Hinspiel zwischen dem SC Freiburg und West Ham statt, im Heimstadion des Bundesligisten. Dieses Duell konnten die Londoner mit einem Tor Unterschied gewinnen. Im Rückspiel stehen sich die beiden Mannschaften erneut gegenüber - die entscheidende Partie wird am Donnerstag, dem 14. Dezember ausgetragen. Schauplatz ist diesmal das Olympiastadion London. Anstoßzeit ist 21 Uhr.

West Ham - SC Freiburg live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europa League 2023/24

Auch in diesem Jahr hat sich die RTL-Gruppe die Übertragungsrechte an der Europa-League-Saison 2023/24 gesichert. An den meisten Spieltagen zeigt der Privatsender eine Partie im Free-TV. Die Partie zwischen West Ham und dem SC Freiburg gibt es diese Woche frei empfangbar zu sehen. Folglich wird das Spiel im Free-TV auf RTL übertragen, die Kommentatoren sind Marco Hagemann und Steffen Freund. Außerdem wird die Begegnung in voller Länge im Live-Stream bei RTL+ gezeigt.

Die wichtigsten Infos rund um das Europa-League-Gruppenspiel zwischen West Ham und dem SC Freiburg auf einen Blick:

Spiel: West Ham United vs. SC Freiburg

vs. Datum: Donnerstag, 14. Dezember 2023

Donnerstag, 14. Dezember 2023 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: Olympiastadion London

Olympiastadion Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Aufstellungen, Tore, Ergebnisse: Das Europa-League-Gruppenspiel zwischen West Ham und Freiburg im Live-Ticker

Falls es Ihnen nicht möglich ist, das Gruppenspiel zwischen West Ham und dem SC Freiburg im Free-TV oder Live-Stream zu verfolgen, haben wir gute Nachrichten für Sie: Mit unserem kostenlosen und zuverlässigen Live-Ticker können Sie die Partie bequem mitverfolgen - auch von unterwegs. Auf diese Weise erhalten Sie zeitnah und unkompliziert alle relevanten Infos rund um die Aufstellungen, Tore und Highlights des Spiels.

West Ham vs. SC Freiburg: Die Bilanz der beiden Vereine

Die Begegnung im Hinspiel am 5. Oktober war das erste Aufeinandertreffen von West Ham United und dem SC Freiburg. Wie bereits erwähnt setzten sich die Londoner knapp mit 2:1 durch. Für das Team von Trainer Christian Streich ist es bereits die dritte Europa-League-Teilnahme. In der vergangenen Saison schaffte man es sogar bis ins Achtelfinale - dort scheiterte man dann am italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

West Ham hingegen marschierte 2021/22 bis ins Halbfinale der Europa League. Dort scheiterten die Londoner allerdings am späteren Sieger Eintracht Frankfurt. In der Saison 2022/23 gewannen die Londoner die Conference League.