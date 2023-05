Wie oft war der FC Bayern Deutscher Meister?

Der FC Bayern München ist deutscher Rekordmeister, doch wie viele Meister-Titel sind es eigentlich genau? Hier erfahren Sie, wie oft der FC Bayern deutscher Meister war.

Der FC Bayern München ist der Rekordmeister in der Fußball-Bundesliga. Gegründet wurde der Fußball-Club am 27. Februar 1900 in München und mit mehr als 300.000 Mitgliedern gehört er zu den mitgliederstärksten Sportvereinen der Welt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die Bayern viele treue Fans im Stadion und herausragende Spitzenfußballer auf dem Platz hat.

Die aktuelle Saison ist für die Münchner jedoch nicht so rund gelaufen, wie es in den Vorjahren der Fall war. Die 1:3 Niederlage gegen Leipzig hat den Kampf um die Meisterschaft noch einmal spannend gemacht. Der Titel ist dem FCB dieses Jahr nicht sicher - das erste Mal seit 2013 hat Borussia Dortmund eine höhere Chance auf den Titel.

Dabei hat der FC Bayern München im nationalen, sowie im internationalen Raum eine gigantische Erfolgsgeschichte zu verzeichnen. Wir haben einen Überblick mit allen Meister-Titeln des FC Bayern München für Sie.

In welchen Jahren war der FC Bayern Deutscher Meister?

Zu den nationalen Erfolgen gehören neben den Meister-Titeln auch Siege beim DFB-Pokal, dem Liga-Pokal und dem Supercup. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht zu allen Meister-Titeln von Bayern München:

Deutsche Fußballmeisterschaft

Die deutsche Fußballmeisterschaft wird seit 1902 vom DFB ausgespielt, seit der Saison 1963/64 gibt es die die Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern ist Rekordmeister in Deutschland: Mit 32 Meisterschaften hat der Verein die meisten Titel.

Jahr Tore Punkte 1932 - - 1969 61:31 46:22 1972 101:38 55:13 1973 93:29 54:14 1974 95:53 49:19 1980 84:33 50:18 1981 89:41 53:15 1985 79:38 50:18 1986 82:31 49:19 1987 67:31 53:15 1989 67:26 50:18 1990 64:28 49:19 1994 68:37 44:24 1997 68:34 71 1999 76:28 78 2000 73:28 73 2001 62:37 63 2003 70:25 75 2005 75:33 77 2006 67:32 75 2008 68:21 76 2010 72:31 70 2013 98:18 91 2014 94:23 90 2015 80:18 79 2016 80:17 88 2017 89:22 82 2018 92:28 84 2019 88:32 78 2020 100:32 82 2021 99:44 78 2022 97:37 77

DFB-Pokal

Nach der deutschen Meisterschaft ist der DFB-Pokal der zweitwichtigste Titel im deutschen Fußball. Auch hier ist der FC Bayern München mit insgesamt 20 Siegen Rekordsieger. In diesen Jahren holte die Münchner den Pokal:

1957

1966

1967

1969

1971

1982

1984

1986

1998

2000

2003

2005

2006

2008

2010

2013

2014

2016

2019

2020

DFL-Ligapokal

Der DFL-Ligapokal war der drittwichtigste nationale Fußball-Titel und es gab ihn zwischen 1997 und 2007. Als einwöchiges Turnier wurde er vor Beginn der Bundesliga-Saison jeweils im Juli und August ausgetragen. Der FC Bayern hat insgesamt sechs Mal gewonnen.

1997

1998

1999

2000

2004

2007

Supercup

De DFL-Supercup wird jeweils zu Saisonbeginn ausgetragen. So soll der Sieger zwischen dem Deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger der vorhergehenden Saison ermittelt werden. Mit zehn Siegen hält der FC Bayern auch hier den Rekord:

1987

1990

2010

2012

2016

2017

2018

2020

2021

2022

Alle nationalen Rekorde des FC Bayern München

Hier finden Sie alle Erfolge von Bayern München im nationalen Fußball:

Deutscher Meister: 32

DFB-Pokal-Sieger: 20

Ligapokal-Sieger: 6

Supercup-Sieger: 10

Darüber hinaus ist der FC Bayern der einzige Verein, der Meisterschaft und Pokal in den 2004/05 und 2005/06, 2012/13 und 2013/14, sowie 2018/19 und 2019/20 gleich zweimal in Folge gewinnen konnte.

Die deutsche Meisterschaft konnten die Bayern außerdem bereits sowohl mit der Männer- als auch mit der Frauenabteilung in zwei Jahren hintereinander gewinnen, und zwar 2014/15 und 2015/16. Der einzige Verein, dem das ebenfalls gelungen ist, ist der VfL Wolfsburg. Zudem gewann der FC Bayern den Supercup in den Jahren 2016–2018 und 2020–2022 gleich dreimal in Folge.

Ein weiterer Rekord ist außerdem die Anzahl an Pflichtspielsiegen, die Bayern in Folge gewonnen hat: Zwischen dem 16. Februar 2020 und dem 24. September 2020 gewann das Team ganze 23-mal, ohne Niederlage dazwischen. Nimmt man die unentschiedenen Spiele dazu, hat der FCB außerdem 32 ungeschlagene Pflichtspiele in Folge, zwischen dem 11. Dezember 2019 und dem 24. September 2020.