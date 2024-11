FC Bayern bestreitet erneut Testspiel mit RB Salzburg

Der FC Bayern München bestreitet kurz nach dem Jahreswechsel ein Testspiel gegen den FC Red Bull Salzburg. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, tritt er am 6. Januar 2025 (18.00 Uhr) beim 17-maligen österreichischen Meister an.

Beide Clubs absolvierten bereits in der Winterpause vor zwei Jahren ein Vorbereitungsspiel gegeneinander. Damals trennte man sich in einer unterhaltsamen Partie am FC Bayern Campus mit 4:4.

Die zwei Mannschaften trafen auch schon in der Champions League aufeinander. In der Saison 2020/21 gewannen die Münchner beide Duelle in der Gruppenphase, ein Jahr darauf setzte sich der FC Bayern im Achtelfinale des Wettbewerbs durch.