Olmo-Posse überschattet Flicks Titeljagd in der Wüste

Der bevorstehende Trip nach Saudi-Arabien dürfte Hansi Flick ganz gelegen kommen. Bei sommerlichen Temperaturen ein wenig Abstand gewinnen von der leidigen Posse um den Ex-Leipziger Dani Olmo, die nun ein Fall für die Gerichte ist. Und ganz nebenbei geht es bei dem aus Marketinggründen in Dschidda ausgetragenen spanischen Supercup auch um den ersten Titel der Saison.

Auf Olmo und Pau Víctor wird der frühere Bundestrainer aber nicht zurückgreifen können. Am Wochenende verweigerte auch der spanische Fußball-Verband RFEF wie zuvor die Liga dem massiv verschuldeten FC Barcelona die Spielerlaubnis für die beiden Akteure.

Flick ist nicht glücklich mit der Situation, nach dem mühelosen 4:0 im Pokal-Achtelfinale bei Viertligist UD Barbastro wollte er den Blick lieber auf das Sportliche richten. «Wir brauchten einen Start ins neue Jahr wie diesen, gerade da, wo wir herkommen», sagte der 59-Jährige mit Blick auf die Barça-Krise zum Jahresende mit drei Heimniederlagen in Serie.

Schaden von mehr als 260 Millionen droht

Zur Beruhigung der Gemüter taugte der Sieg aber kaum. Dafür ist die Lage um Olmo zu prekär. Sollte der spanische Europameister die Spielgenehmigung nicht mehr erhalten, könnte der im Sommer für geschätzte 55 Millionen Euro aus Leipzig gekommene Mittelfeldspieler ablösefrei den Verein wechseln. Interessenten soll es genug geben, darunter der FC Bayern München.

In spanischen Medien hieß es, dass der Verein streng genommen das Gehalt Olmos bis zum Ablauf des Vertrages im Jahr 2030 ausbezahlen müsste. Letztlich könne der Fall den Club über 260 Millionen Euro kosten.

Diesen Worst Case will der Verein unbedingt verhindern. Nach dem Feiertag am Montag wollen die Katalanen Einspruch vor dem Nationalen Sportrat (CSD) einlegen, auch ein Gang vor den Verwaltungsgerichtshof für Sport (TAD) ist laut der katalanischen Fachzeitung «Mundo Deportivo» im Gespräch. Olmos Berater Andy Bara beruhigte vorsorglich: «Ich kann bestätigen, dass sich unsere Position nicht geändert hat. Wir verhandeln nicht mit irgendeinem Verein. Dani ist ein Barça-Spieler und er will ein Barça-Spieler sein.»

Der spanische Verband RFEF stützte seine Entscheidung auf «Artikel 130.2 und 141.5 des Verbandsreglements, die es nicht zulassen, einem Spieler, dessen Lizenz einmal storniert wurde, innerhalb derselben Saison erneut eine Lizenz für dieselbe Mannschaft desselben Vereins» zu erteilen.

Nachweis über Verkauf von VIP-Logen zu spät

Medienberichten zufolge fehlten zuletzt die Nachweise über den Eingang von 100 Millionen Euro, die der Verkauf von VIP-Logen im erneuerten Stadion Camp Nou an einen Investmentfonds aus dem arabischen Raum gebracht hatten.

Aus der Mitteilung des RFEF geht hervor, dass diese Einnahmen inzwischen zwar nachgewiesen wurden. «Nach Einreichung der entsprechenden Unterlagen (am 3. Januar 2025) durch den Verein hat das Gremium zur Validierung von Budgets von LaLiga beschlossen, das Kostenlimit für den Sportkader des FC Barcelona ab diesem Datum zu erhöhen», heißt es. Die Verweigerung der Lizenzen könne innerhalb der laufenden Saison aber aufgrund der geltenden Regeln nicht rückgängig gemacht werden.

Gündogan-Transfer half im Sommer

Schon im Sommer hatte es mit der Registrierung von Olmo Probleme gegeben, da der Verein wegen der finanziellen Probleme von der Liga Restriktionen auferlegt bekommen hat. Der ablösefreie Wechsel von Ilkay Gündogan zu Manchester City hatte schließlich für neuen Spielraum gesorgt.

Die Posse um Olmo und Víctor sei auch ein Thema in der Mannschaft, wie Kapitän Ronald Araujo einräumte, der von einer «heiklen Angelegenheit» sprach. «Wir machen uns ein wenig Sorgen, weil sie zwei sehr wichtige Spieler für uns sind, aber der Verein sagt, dass sie das Problem lösen können, und das hoffen wir», sagte der Uruguayer, der nach langer Verletzungspause sein Comeback gab.

In Saudi-Arabien kommt es nun am Mittwoch im Halbfinale zum Duell mit Athletic Bilbao. Bei einem Sieg winkt ein Finale mit Erzrivale Real Madrid, der im Oktober noch 4:0 besiegt wurde. Positiv-Schlagzeilen, die der Club auch jetzt gut gebrauchen könnte.

Icon Vergrößern Der spanische Nationalspieler Dani Olmo ist einer der Leistungsträger des Teams von Hansi Flick. Foto: Joan Monfort/AP/dpa Icon Schließen Schließen Der spanische Nationalspieler Dani Olmo ist einer der Leistungsträger des Teams von Hansi Flick. Foto: Joan Monfort/AP/dpa