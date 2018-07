21:27 Uhr

Keine Änderung im Wimbledon-Zeitplan für WM-Finale WM 2018

Das WM-Finale und das Endspiel in Wimbledon könnten sich zeitlich überschneiden. Die Organisatoren sehen darin keinen Konflikt.

Selbst im Falle einer Titelchance von England bei der Fußball-Weltmeisterschaft wollen die Organisatoren von Wimbledon das Tennis-Endspiel der Herren am kommenden Sonntag nicht verlegen. Das bestätigte am Montag der Vorsitzende des All England Lawn Tennis Club, Richard Lewis. Das Herren-Finale des berühmten Rasenturniers in London ist für 15.00 Uhr MESZ angesetzt. Das Endspiel der Fußball-WM beginnt um 17.00 Uhr, so dass Überschneidungen wahrscheinlich sind.

Fußballfans können parallel über das Handy schauen

"Wir hatten nicht eine einzige Beschwerde von irgendjemanden, dass Fußball die Freude an Wimbledon beeinträchtigt hat", sagte Lewis. "Wir haben in weiten Teilen freies Wi-Fi. Wenn Leute ruhig auf ihrem Handy oder Tablet schauen wollen, können sie das machen."

